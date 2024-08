A- A+

LUTO Delfim Netto: relembre frases do ex-ministro da Fazenda morto aos 96 anos Político, foi um dos mais longevos no cargo, tendo ocupado entre os anos de 1967 e 1974

O ex-ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto, morreu nesta segunda-feira. Aos 96 anos, ele se formou pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo (FEA-USP), e fez doutorado com uma tese sobre café, tornando-se catedrático de Economia Brasileira na mesma escola em 1958. Delfim Netto ficou conhecido por frases icônicas e grandes "sacadas", confira algumas:

“Nós não temos competência para acabar com o Brasil. O Brasil vai sobreviver a todas as bobagens que nós fizermos".

“A empregada doméstica virou manicure ou foi trabalhar num call center. Agora, ela toma banho com sabonete Dove. A proposta desses ‘gênios’ é fazer com que ela volte a usar sabão de coco aumentando os juros”, afirmou o ex-ministro em 2013, durante uma entrevista para o Jornal O Globo.

"Nunca houve milagre. Milagre é efeito sem causa. É de uma tolice imaginar que o Brasil cresceu durante 32 anos seguidos, começando na verdade em 1950, a 7,5% ao ano, por milagre".

"A empregada doméstica, infelizmente, não existe mais, ela desapareceu. Quem teve este animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter". Depois, pediu desculpas pela declaração.

"Todos melhoraram, mas alguns melhoraram mais que outros. Quem eram esses que melhoraram mais? Exatamente aqueles que tinham sido privilegiados com educação superior e cuja demanda cresceu enormemente no processo de desenvolvimento".

"O Lula é um diamante bruto. É um gênio. As pessoas que subestimam o Lula são idiotas. Ele realmente tem uma grande capacidade, não só de se comunicar, que é visível, mas de organizar as coisas. Ele fez um bom governo", disse Delfim ao GLOBO, em 2015, em meio à crise que levaria ao impeachment da sucessora do líder petista.

