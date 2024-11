A- A+

Recursos Demanda por projetos de biocombustíveis atinge R$ 167 bi e supera estimativa do BNDES Chamada pública, em parceria com Finep, recebeu 76 propostas de planos de negócio para produção de combustíveis renováveis para aviação e navegação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) receberam propostas que somam R$ 167 bilhões para o desenvolvimento de biorrefinarias voltadas à produção de combustíveis sustentáveis de aviação e navegação.

O montante supera os R$ 6 bilhões disponibilizados pelo BNDES e Finep em recursos para projetos.

Iniciativa da Nova Indústria Brasil (NIB), a chamada pública conjunta do BNDES e da Finep contabilizou 76 propostas até o final de outubro, quando o prazo encerrou.

A ação busca selecionar planos de negócios para o desenvolvimento de biorrefinarias que visam a produção do combustível de aviação sustentável (SAF) e combustíveis para navegação.

O banco explica, ainda, que os planos de negócio visam atender às metas de consumo local definidas com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro deste ano.

Segundo o BNDES, do total de propostas recebidas, 43 têm como foco principal a produção de combustíveis para aviação sustentável (SAF), somando R$ 120 bilhões em investimentos. Já para combustíveis marítimos, foram recebidas 33 propostas, totalizando R$ 47 bilhões.

A próxima etapa da chamada será de avaliação das propostas e, em seguida, os planos escolhidos receberão indicação de instrumentos financeiros de BNDES e Finep que poderão ser utilizados para apoiar a realização dos empreendimentos.

Aposta estratégica na sustentabilidade

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a aviação e a navegação contribuem conjuntamente no mundo com "cerca de 5% das emissões globais de dióxido de carbono, o CO2. E os biocombustíveis podem reduzir em até 94% essas emissões".

— A quantidade e a qualidade das propostas recebidas demonstram que o Brasil tem, de fato, todas as condições para se tonar líder global na produção de combustíveis sustentáveis para aviação e para a navegação — disse Mercadante.

— A enorme demanda revela a aposta assertiva do governo na construção de uma política industrial de baixo carbono, em consonância com um planeta que precisa entender a importância da sustentabilidade — disse o presidente da Finep, Celso Pansera.

