Google e Anthropic Departamento de Justiça dos EUA pode desfazer acordo do Google com a Anthropic Grupo de procuradores gerais recomendaram em processo judicial que a big tech seja proibida de adquirir, investir ou colaborar com qualquer empresa que controle onde os consumidores buscam informações

O Google, da Alphabet, seria forçado a desfazer sua parceria com a startup de inteligência artificial Anthropic, caso um juiz federal aceite a proposta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para resolver um caso antitruste importante relacionado à busca on-line.

O Departamento de Justiça e um grupo de procuradores gerais recomendaram em um processo judicial na quarta-feira que o Google seja proibido de adquirir, investir ou colaborar com qualquer empresa que controle onde os consumidores buscam informações, incluindo produtos de IA baseados em consultas.

A disposição pretende se aplicar ao investimento do Google na Anthropic, de acordo com pessoas familiarizadas com o entendimento do Departamento de Justiça, que falaram sob condição de anonimato para discutir informações privadas.

As propostas do Departamento de Justiça fazem parte de um esforço mais amplo para conter o alegado monopólio do Google sobre a busca on-line.

No processo judicial, os responsáveis pela aplicação das leis antitruste afirmaram que o Google deve se desfazer do Chrome, citando uma decisão anterior de um juiz que afirmou que o navegador "fortalecia" o domínio da empresa.

O Google se recusou a comentar sobre a disposição específica, apontando para uma postagem no blog publicada nesta quinta-feira, na qual criticou a proposta do Departamento de Justiça.

A postagem no blog afirmou que a medida "esfriaria" o investimento do Google em inteligência artificial e "colocaria em risco a liderança econômica e tecnológica global dos Estados Unidos, precisamente no momento em que é mais necessária."

A Anthropic e o Departamento de Justiça se recusaram a comentar.

O Google se comprometeu a investir US$ 2 bilhões na Anthropic no ano passado. Como parte do acordo, o Google obteve ações sem direito a voto e certos direitos de consulta sobre questões comerciais significativas. Antes do financiamento, o Google também assinou um grande contrato de nuvem com a Anthropic.

A Anthropic também recebeu um investimento de US$ 4 bilhões da Amazon.com. Ambas as negociações foram analisadas pelos órgãos reguladores, que estão preocupados com o fato de as grandes empresas de tecnologia estarem utilizando grandes investimentos e parcerias de computação em nuvem para dominar o setor emergente de IA.

O órgão regulador antitruste do Reino Unido anteriormente analisou o acordo do Google com a Anthropic e concluiu, no início desta semana, que "não era necessário um exame mais aprofundado."

