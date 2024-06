Desafios do setor da construção civil em pauta

A- A+

A Lide Construção, grupo de líderes empresariais, promove agenda de programação para os líderes da cadeia produtiva do setor. A iniciativa busca discurtir assuntos ligados a construção civil e acontece na próxima segunda-feira (17), na sede da Serur Advogados, na Ilha do Leite.

O objetivo do evento é debater a construção civil privada e incorporação imobiliaria como patrimonial para locação de grandes áreas, pré-fabricados de concreto, mineração, agrominerais, construtech e energia.

A programação, que será dividida em dois horários, terá sua primeira agenda às 9h, e a segunda, às 12h do mesmo dia. A primeira parte, será conduzida pelo presidente do Grupo Civil, Rafael Valente, que há 33 anos dirige a companhia de 63 anos de atuação com sede em Salvador.

Já no segundo momento da programação, a intenção é discutir a reforma tributária e seu impacto no setor da construção com dois especialistas que integram o grupo de trabalho liderado por Bernard Appy, economista formado pela USP e referência em reforma tributária, que já comandou a Secretaria de Politica Econômica do Ministério da Fazenda.

Também participam desta conversa, Aristóteles de Queiroz Câmara, sócio da Serur Advogados e integrante da Comissão de Juristas do Senado para reforma do processo tributário e Cristiano Araújo Luzes, também sócio da Serur Advogados e pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV-SP para regulamentação da reforma tributária.

