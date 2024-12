A- A+

CÃMBIO Dólar hoje: moeda abre em alta à espera de leilão do BC Banco Central anunciou que vai vender até US$ 3 bilhões no mercado à vista

O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (26), a R$ 6,1611 após dois dias sem negociações devido às festividades de Natal.



Na segunda-feira, a moeda americana subiu quase 2% e fechou em R$ 6,18, levando Banco Central a anunciar que fará um leilão à vista de US$ 3 bilhões hoje.

O BC vem intervindo na moeda desde que o dólar iniciou uma escalada diante da piora do sentimento do mercado em relação à política fiscal promovida do governo.

Desde o dia 12 de dezembro — sem contar com a nova intervenção anunciada —, o BC já injetou US$ 27,76 bilhões no mercado financeiro, na tentativa de segurar a volatilidade da moeda.

