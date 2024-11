A- A+

Dólar Dólar turismo supera R$ 6,20 após a disparada do câmbio comercial Nas compras com cartão pré-pago, cotação chegou a R$ 6,41.

O dólar turismo também acompanhou o salto histórico na cotação comercial desta quarta-feira. A moeda americana para quem pretende viajar para o exterior chegou a R$ 6,25 em pagamentos em espécie, e até a R$ 6,41 no cartão pré-pago em casas de câmbio do Rio de Janeiro e São Paulo.

No mercado financeiro, as negociações com dólar comercial fizeram a cotação alcançar o patamar recorde de fechamento de R$ 5,9124, após notícias de que o governo iria anunciar, dentro do pacote de corte de gastos, uma isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

A alta impactou a compra do dólar turismo nesta quarta-feira. Segundo a casa de câmbio DG Câmbio, que fica em Copacabana, bairro da Zoa Sul do Rio, a moeda americana aumentou bastante nesta tarde.

Em espécie, a agência vendeu o dólar por R$ 6,11 ontem. Hoje, por volta das 17h30, após o dólar comercial alcançar sua máxima histórica, a moeda está saindo a R$ 6,21, já com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incluso. A cotação para a modalidade cartão pré-pago chegou a ser vendida a R$ 6,41 nesta tarde.

Ainda na DG Câmbio, o euro foi vendido nesta tarde por R$ 6,58 em espécie, já com o IOF, e a R$ 6,79 no cartão de crédito.

No mesmo horário, o dólar em espécie era vendido a R$ 6,25 na casa de câmbio Travelex Confidence, que fica na capital paulista. Já na opção de compra no cartão, o valor de compra era de R$ 6,36. Já o euro era negociado a R$ 6,60 em espécie, já com o IOF, e R$ 6,70 no cartão.

Segundo a agência, "hoje o dólar teve um aumento considerável de cerca de 10 centavos no decorrer do dia".

Os valores apresentados já incluem a taxa de 1,1% correspondente ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sob o valor total emitido em espécie. Para a compra no cartão, o IOF incidente é de 4,38%.

