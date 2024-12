A- A+

Negócios É criado o maior grupo de publicidade do mundo: Omcicom compra Interpublic por US$ 13,3 bi Juntas, gigantes americanas terão faturamento de mais de US$ 25 bilhões, superando com folga a hoje líder WPP

As multinacionais americanas Omnicom e Interpublic vão se fundir, em acordo que criará a maior empresa de publicidade do mundo, anunciaram os dois grupos nesta segunda-feira.



Segundo cálculos da Bloomberg, considerando o preço de fechamento das ações das empresas na última sexta-feira (6), a Omnicon vai pagar US$ 13,3 bilhões pela Interpublic, sem considerar eventuais dívidas da antiga rival.

Os acionistas da Omnicom terão 60,6% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Interpublic terão 39,4%. O valor do acordo será recalculado com base no preço das ações da Omnicom no momento do fechamento do negócio.



O negócio criará uma empresa com receita anual combinada de mais de US$ 25 bilhões, com base nos resultados financeiros de 2023. Isso ultrapassará confortavelmente os cerca de 14,9 bilhões de libras (US$ 18,9 bilhões) gerados no ano passado pela WPP, com sede em Londres, atualmente a líder de mercado.

Liderada pelo CEO John Wren, a Omnicom atende mais de 5 mil clientes em mais de 70 países. Sua rede de agências inclui a BBDO, DDB e TBWA. A Interpublic é comandada pelo CEO Philippe Krakowsky e tem cerca de 55 mil funcionários.

Wren continuará como presidente e CEO da Omnicom, enquanto Krakowsky será co-presidente da Omnicom e se juntará ao conselho da empresa, conforme o comunicado.

As gigantes de publicidade têm enfrentado pressão crescente das big techs como Google e Meta (dona do Facebook), cujo modelo de negócios tem reduzido os ganhos no setor. Há ainda o desafio tecnológico: os novos modelos de inteligência artificial generativa poderão, no futuro, substituir grande parte do trabalho criativo realizado hoje pelas agências, preveem especialistas.

As ações da Interpublic caíram cerca de 10% este ano, o que dá à empresa um valor de mercado de US$ 10,9 bilhões. Já as ações da Omnicom subiram 20% em 2024, alcançando um valor de mercado aproximado de US$ 20,2 bilhões.

Uma possível fusão entre esses "dois concorrentes ferozes" indica que as agências de publicidade precisam cortar custos e reduzir sua capacidade, afirmou a MoffettNathanson em um relatório no domingo, após o Wall Street Journal divulgar a notícia da fusão iminente. “Parece que estamos à beira de mudanças estruturais significativas”, escreveram os analistas na nota.

Veja também

NEGÓCIOS Mondelez estaria negociando a compra da fabricante de chocolate Hershey nos EUA