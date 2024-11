Amazon vai fechar o Freevee, serviço de streaming de vídeo gratuito e bancado por publicidade

A- A+

A Amazon.com está fechando o Freevee, o serviço de streaming de vídeo gratuito e apoiado por publicidade, incorporando-o ao produto Prime Video, baseado em assinatura, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

A Amazon planeja transferir alguns funcionários e conteúdos do Freevee para o Prime Video, de acordo com essas fontes, que pediram para não serem identificadas. Devido a restrições contratuais, alguns programas precisam continuar em formato gratuito, e a Amazon está trabalhando em formas de continuar oferecendo esses conteúdos em seu site principal.

O serviço foi lançado em 2019 como um desdobramento do seu site de dados sobre filmes IMDb. O Freevee ganhou algum espaço com filmes e programas de TV mais antigos, como Bosch: Legacy, baseado na popular série de detetive policial de Michael Connelly.

No início do ano, a Amazon começou a examinar o custo da programação em todo o seu portfólio de entretenimento após o lançamento de várias séries caras que não conseguiram se conectar com o público.

O Prime Video está incluído no serviço de entrega da Amazon, que custa US$ 14,99 por mês para a versão com anúncios. A empresa tem investido no crescimento do seu negócio de publicidade on-line. Uma versão sem anúncios do Prime Video está disponível por um custo adicional.

Os serviços de streaming gratuitos têm se tornado populares, e alguns deles, principalmente o Tubi da Fox, Pluto TV da Paramount Global e o Roku Channel da Roku, estão tendo um forte crescimento.

Embora os serviços gratuitos geralmente se baseiem em muitos filmes e programas de TV mais antigos, os consumidores buscam uma programação nova, o que pode ser caro e arriscado para as operadoras.

Sob a liderança do CEO Andy Jassy, que assumiu o cargo em 2021, a Amazon tem adotado uma estratégia de corte de custos que resultou no fechamento de dezenas de iniciativas duplicadas ou não lucrativas, desde um robô de entrega doméstica até serviços de nicho de computação em nuvem.

Ele também tem examinado de perto algumas das divisões da empresa que gastam muito, incluindo o setor de dispositivos e o Amazon Studios.

