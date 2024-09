A- A+

china "Economia prateada" prospera na China em meio à queda da taxa de natalidade Com número cada vez menor de crianças, governo tem incentivado programas para terceira idade e o desenvolvimento de indústrias voltadas para idosos

Por mais de uma década, Li Dongmei coordenava jardins de infância e escolas para crianças pequenas, resistindo às realidades da taxa de natalidade em declínio na China. Em 2020, porém, ela finalmente encarou a música.



O número cada vez menor de crianças se refletiu em queda das matrículas nas escolas. As rupturas sociais e econômicas causadas pela pandemia de Covid-19 foram o ponto de inflexão, e a professora decidiu mudar seu foco para um grupo diferente e mais abundante de alunos: os idosos.

Em seu centro educacional em Jinan, numa cidade no leste da China, Li agora oferece aulas de canto, dança, música e arte para idosos. Ela organiza atividades e viagens educacionais para seus alunos. Ao contrário das crianças, que têm férias de verão e inverno, Li disse que os idosos frequentam as aulas durante todo o ano. E as turmas estão cheias.

— A maior economia é a economia prateada. Ela é maior do que o mercado infantil — disse Li, 36 anos.

A sociedade envelhecida da China deve esgotar o vigor e a vitalidade da segunda maior economia do mundo nas próximas décadas. Mas os efeitos adversos da mudança demográfica já são evidentes para as empresas chinesas voltadas para crianças. Muitas estão reduzindo suas operações ou mudando de direção.

Em 2022, a população da China encolheu pela primeira vez desde 1961. O número de mortes superou o de nascimentos novamente no ano passado, e o número de pessoas com 60 anos ou mais chegou a 290 milhões, ou seja, um em cada cinco chineses. A Comissão Nacional de Saúde da China estima que a população idosa do país ultrapassará os 400 milhões por volta de 2035.

Para lidar com o envelhecimento da população, a China anunciou na sexta-feira que aprovou um plano para aumentar a idade de aposentadoria obrigatória pela primeira vez desde os anos 1950.

A China tem tentado há anos evitar sua crise demográfica. Ela aboliu completamente sua política de filho único em 2016 e ofereceu uma série de incentivos para encorajar as pessoas a terem mais filhos. No entanto, os recentes problemas econômicos do país deram aos jovens mais razões para questionar se podem sustentar famílias maiores.

Uma preocupação é que o número reduzido de bebês leve a uma força de trabalho menor, o que reduziria a arrecadação de impostos e aumentaria a pressão sobre os sistemas de saúde e aposentadoria.

Em uma diretiva de 2021, o Conselho de Estado da China, ou Gabinete, pediu que se "fomentasse ativamente a economia prateada" e se desenvolvessem "indústrias voltadas para idosos".

Li, a executiva da área de educação que fechou suas escolas infantis, agora oferece uma variedade de aulas para idosos, incluindo uma sobre como desfilar como modelos nas passarelas. Ela disse que ensina seus alunos a se tornarem influenciadores digitais com lições sobre a criação de vídeos curtos.

Também de olho nos clientes mais velhos, a Xinjiang Tianrun Dairy, uma empresa estatal, adquiriu uma concorrente menor no ano passado para focar na criação de leite em pó para consumidores de meia-idade e idosos.

A Nestlé, fabricante suíça de alimentos e bebidas, citou a acentuada queda de nascimentos na China no ano passado ao anunciar planos para fechar sua fábrica de fórmula infantil na Irlanda. Ela e empresas chinesas de laticínios lançaram produtos especiais de leite em pó com benefícios para a saúde dos idosos, incluindo a prevenção da atrofia muscular, a melhora do sono e a ajuda na digestão.

Uma importante empresa chinesa de laticínios, a Yili Group, está promovendo seus produtos para idosos por meio de comerciais de televisão. Em um deles, um casal jovem compra leite em pó especializado — sem açúcar de cana — como presente para parentes no Ano Novo Chinês.

Smartwatches para idosos

E não é só o leite. A empresa chinesa de cibersegurança 360 Security Technology, desde 2013, fabrica smartwatches para crianças que permitem que os pais entrem em contato com seus filhos e monitorem sua localização e uso da internet.

Em 2019, citando "o advento de uma sociedade envelhecida", a empresa lançou smartwatches para idosos com recursos como monitores de pressão arterial e frequência cardíaca, rastreamento de localização para familiares preocupados e um botão de emergência com chamada de um clique.

O tamanho do mercado de idosos em crescimento está forçando as empresas chinesas, que antes miravam crianças e seus pais, a mudar de foco, disse He-Ling Shi, professor associado de economia na Universidade Monash, em Melbourne, Austrália.

— Elas não têm escolha— disse ele.

Os nascimentos na China caíram para nove milhões em 2023, uma queda de cerca de 6% em relação ao ano anterior. E o número de crianças em idade pré-escolar despencou quase 12%, de acordo com o Ministério da Educação da China.

Empresas de laticínios que produziam fórmulas para bebês agora estão desenvolvendo leites em pó para idosos. Proprietários de pré-escolas e jardins de infância estão fechando esses estabelecimentos para abrir centros de cuidados para idosos.

Uma empresa de tecnologia que fabricava dispositivos para os pais monitorarem seus filhos pequenos agora está projetando produtos que permitem aos filhos adultos acompanhar seus pais idosos.

Setor em expansão

No ano passado, Zhang Youlan respondeu a um anúncio de emprego para professora de jardim de infância em Xi’an, uma cidade no centro da China. Quando ela chegou para a entrevista, o local não era um jardim de infância. Era um asilo.

Zhang, uma ex-professora de jardim de infância, disse que foi informada de que a vaga havia sido anunciada dessa forma porque muitas das responsabilidades são as mesmas. Ela disse que seu novo trabalho é semelhante ao antigo: ela lidera uma turma em atividades de canto e dança e ensina artesanato. Ela envia fotos de seus alunos almoçando para seus responsáveis, geralmente os filhos adultos.

Zhang contou ainda que percebeu que os jardins de infância estavam fechando. Mais de 20.000 fecharam na China em 2022 e 2023, de acordo com o Ministério da Educação da China, com a quantidade de professores de jardim de infância diminuindo 5% no ano passado.

Em contraste, o setor de cuidados para idosos está em plena expansão. O número de instalações de cuidados para idosos na China dobrou desde 2018.

— Tem um futuro melhor do que os jardins de infância. Há cada vez mais idosos e cada vez menos crianças — acrescentou Zhang.

Mudança de foco

Cai Hao abriu uma loja de produtos para maternidade e bebês em 2018 em Shijiazhuang, uma cidade na província de Hebei, no norte da China. Sua loja inicialmente vendia roupas e calçados para bebês e crianças pequenas.

Um aumento no número de recém-nascidos nos anos após a China adotar a política de dois filhos logo esfriou, e a pandemia prejudicou o movimento de clientes na loja.

— Não havia clientes. Sem crianças, os clientes não tinham razão para comprar aqui — afirmou.

Então, há alguns anos, os clientes começaram a perguntar se sua loja vendia leite em pó para idosos. Imaginando que não tinha muito a perder, Cai começou a estocar o produto. As vendas cresceram, então ele adicionou diferentes variedades, incluindo uma para diabéticos e outra para pessoas com hipertensão.

Cai disse que nunca tomou uma decisão estratégica de começar a atender clientes mais velhos, mas que cerca de 10% de suas vendas agora vêm de produtos lácteos para idosos.

Ele acrescentou:

— Quem não estaria disposto a vender mais, se pudesse?

Veja também

FMotors Peugeot 208: confira os preços do modelo para 2025; mais barato custa R$ 76.999