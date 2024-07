A- A+

Elon Musk vai transferir a sede do X e da SpaceX para o Texas Bilionário citou frustração com as leis da Califórnia, onde as duas empresas estão sediadas

Elon Musk disse que as sedes da X e da SpaceX serão transferidas para o Texas, com o bilionário citando a frustração com as leis da Califórnia, onde as empresas estão atualmente sediadas.

Musk fez o anúncio hoje em seu site de mídia social X. Ele citou uma nova lei na Califórnia, que se tornou o primeiro estado dos EUA a proibir os distritos escolares de exigir que os professores notifiquem os pais sobre mudanças na orientação sexual e identidade de gênero de um aluno.

A sede da SpaceX está atualmente localizada em Hawthorne, Califórnia, mas a empresa vem construindo uma grande instalação no sul do Texas, chamada Starbase, nos últimos anos. A unidade em Boca Chica é o principal local onde a SpaceX constrói e lança seu enorme sistema de foguetes Starship.

Recentemente, a SpaceX acrescentou uma enorme fábrica de armazéns na Starbase, conhecida como Starfactory, que substituiu muitas das tendas de produção do local.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse em um post no X que a mudança "consolida o Texas como líder em exploração espacial".

Mudanças recentes

O anúncio de Musk foi feito depois que a empresa, no início do ano, mudou sua incorporação comercial de Delaware para o Texas. Musk também mudou a incorporação de muitas de suas empresas devido à frustração com a decisão de um juiz de anular seu pacote de pagamento como CEO da Tesla.

O bilionário afirmou ainda que a sede da X será transferida para Austin.

Em dezembro de 2021, Musk transferiu a sede da Tesla da Califórnia para Austin em meio à frustração com os bloqueios causados pela pandemia. Mas a Tesla ainda tem uma presença considerável no Golden State, com uma sede de engenharia em Palo Alto.

Veja também

