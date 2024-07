A- A+

BNDES Em cinco dias, concurso do BNDES recebe mais de 27 mil pedidos de inscrição Candidatos têm até o dia 19 de agosto para fazer o pedido. as provas serão realizadas no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras

Aberto no último dia 26, o processo de seleção pública do BNDES recebeu, em cinco dias, mais de 27 mil pedidos de inscrição no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso. Deste total, mais de 10 mil já foram confirmados, com pagamento concluído ou isenção comprovada.

Quase 25% dos candidatos que já tiveram as inscrições confirmadas se declararam negros (21,6%) ou pessoa com deficiência (3,1%). Todos esses concorrerão também às vagas reservadas para ações afirmativas.

O Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras e de 15% para pessoas com deficiência.

No total, são 150 vagas imediatas e outras 750 para formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 19 de agosto e as provas serão realizadas no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras.

Qual é o cronograma do concurso BNDES?

As inscrições abriram no dia 26 de julho, e se encerram no dia 19 de agosto.

Já a data das provas está marcada para o dia 13 de outubro. Pela primeira vez, os exames serão realizados em todas as capitais do país.

A taxa de inscrição é de R$ 110

Os candidatos que se enquadram nos critérios de isenção poderão realizá-la durante a inscrição, no período de 26/07/2024 a 02/8/2024.

O prazo para correção de informações erradas no cartão de inscrição vai de 09/10/2024 a 11/10/2024.

Como fazer a inscrição no concurso do BNDES?

Para fazer inscrição, o candidato deverá se cadastrar, na página da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). Após o envio do requerimento, poderá optar entre duas formas de pagamento:

Mas nada de perder tempo. O pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento da inscrição. O candidato deverá respeitar o horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários, bem como as regras de internet banking de seu respectivo banco.

Em caso de feriado (nacional, estadual ou municipal) ou evento que imponha o fechamento das agências bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento "ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser respeitado o prazo limite determinado", diz o edital.

Caso não esteja visualizando a ferramenta abaixo clique aqui:

Quem pode pedir isenção no concurso do BNDES?

Fará jus à isenção total de pagamento do valor de inscrição, o candidato que:

comprovar inscrição no Cadastro Único (Cadúnico) por meio de indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único, conforme apontado no sistema eletrônico de inscrição disponível na página da Fundação Cesgranrio.

for membro de “família de baixa renda”, nos termos da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018, e do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; ou

for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

Até quando é possível pedir isenção do concurso do BNDES?

Os candidatos que se enquadraram nesses critérios poderão solicitar a isenção durante a inscrição via internet, de 26/07 a 2/8/2024, no endereço eletrônico da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).

Como confirmar a inscrição no concurso do BNDES?

Os candidatos devem verificar a confirmação de Inscrição, a partir de 9/10/2024, na área do candidato na página da Fundação Cesgranrio, e imprimir o cartão de confirmação.

Deve-se conferir os seguintes dados:

nome

cargo/ênfase

cidade de provas

se necessita de adaptações para a realização das provas e/ou se está concorrendo às vagas reservadas para pessoas com deficiência e/ou reservadas para pessoas negras.

Caso haja alguma informação errada, os candidatos deverão entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone 0800 701 2028, das 9h às 17h ou pelo e-mail [email protected], nos dias 09 a 11/10/2024.

