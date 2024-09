A- A+

Desenvolvimento Em visita à Folha de Pernambuco, representantes do Sebrae-PE ressaltam iniciativas da instituição Estiveram presentes o superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, e o gerente de Marketing e Comunicação, Thiago Suruagy

O superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, e o gerente de Marketing e Comunicação, Thiago Suruagy, visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (16) para anunciar as diversas iniciativas da instituição, incluindo a realização da primeira edição do Conexão Sebrae + Imprensa.

Os representantes do Sebrae-PE foram recebidos pelo diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a gerente de mercado, Tânia Campos; e a coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Desenvolvimento territorial

Além da promoção de capacitação para quem deseja abrir um novo negócio, o Sebrae atua em várias frentes de políticas públicas com o intuito de simplificar e melhorar o ambiente de negócios. A partir disso, trabalha para o desenvolvimento dos territórios e dos pequenos negócios.

“A ida de Thiago [Suruagy] para a Comunicação e Marketing é exatamente da necessidade que a gente imaginou de fazer com que o Sebrae se torne conhecido pelo o que realmente faz, que é o desenvolvimento territorial. E, a partir disso, pelo desenvolvimento dos pequenos negócios dessa região, dos territórios e desenvolvimento de Pernambuco”, afirmou Murilo Guerra.

Parcerias

O Sebrae-PE também atua em parceria com diversas entidades em todo o Estado, com o intuito de consolidar a instituição como uma plataforma que vai além de soluções próprias, mas que reúne as expertises que estão disponíveis no mercado. Cerca de 70% dos serviços são subsidiados.

“A gente tem atuado cada vez mais em setores econômicos específicos que contribuem para o desenvolvimento. Os setores da construção civil, saúde, a parte de beleza são muito fortes nos pequenos negócios, e trabalhamos muito forte em levar novas práticas de gestão atreladas à questão da sustentabilidade e da saúde, como a implementação de inovação. O agronegócio é muito forte, principalmente no Interior do Estado, mas aqui na RMR também”, disse Thiago Suruagy.

Conexão Sebrae + Imprensa

Para aproximar a instituição com os profissionais de jornalismo será realizada no dia 24 de setembro, a partir das 19h, a primeira edição do Conexão Sebrae + Imprensa.

O evento acontecerá no Museu da Cidade do Recife, no Bairro de São José. Na ocasião, serão anunciados os vencedores da etapa estadual da 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Segundo Thiago, a ideia é divulgar as ações do Sebrae e promover um momento de conexão. “A gente tem muito essa ideia de mostrar toda essa frente de atuação, e também de ser um momento de conexão, até premiando alguns jornalistas que se submeteram ao nosso Prêmio Sebrae de Jornalismo. A gente quer fortalecer cada vez mais”, destacou.

Aplicativo Sebrae

Com uma gama de serviços, o App Sebrae tem crescido no número de acessos, inclusive em Pernambuco. Atualmente, o serviço mais utilizado é a emissão pelo próprio sistema de notas fiscais para o MEI. Em todo o País, o aplicativo contabiliza 356 mil usuários.

Para quem utiliza o sistema operacional Android, o Sebrae subsidia o uso de dados e não é necessário estar conectado à internet para acessar as ferramentas.

“Todos os serviços de consultoria, informação e capacitação estão no aplicativo. Isso já é um projeto longo que a gente vem maturando, não é algo que começou agora, mas estamos na fase de crescimento”, ressaltou o gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae-PE, Thiago Suruagy.

Programa Salto Tecnológico

Para estimular as vendas das micro e pequenas empresas do Recife, priorizando o Centro da Cidade, o Sebrae-PE promove o Salto Tecnológico, programa em parceria com a Prefeitura do Recife.

O foco é capacitar os empreendedores em vendas no mundo digital. Até o momento, mais de 450 empresas da capital pernambucana foram atendidas. A meta é chegar, ainda neste ano, a 1 mil negócios.

“Muitas vezes, o empreendedor faz a venda de forma desestruturada via Instagram, WhatsApp. A gente organiza para colocar um WhatsApp Business, organizar o catálogo de produtos e a forma de relação e interação com o cliente. Oferecemos toda essa orientação e também acompanhamos durante três meses com oficinas e consultoria. Tem dado um resultado muito interessante”, comentou Thiago.

