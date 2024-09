Agropecuária Vila Rica recebe 5º Leilão Vila Rica e 1ª edição do Leilão Agrocorte

A- A+

A Agropecuária Vila Rica, localizada em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, recebe no dia 28 de setembro, a partir das 12h, a 5ª edição do Leilão Vila Rica e a 1ª edição do Leilão Agrocorte. O intuito é fomentar a pecuária em Pernambuco e nos estados vizinhos. A expectativa é de que 400 pessoas circulem no local, gerando R$ 5 milhões em negócios.

Recebidos pelo diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; o diretor operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; e a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, no prédio do jornal, os pecuaristas que estão comandando os leilões destacaram como o evento irá funcionar.

Patrocinado pela Folha de Pernambuco, o encontro é realizado pela Agropecuária Vila Rica, comandada por José Adolfo Pessoa de Queiroz Neto e Frederico Pessoa de Queiroz; BC Agropecuária, do proprietário Beto Coutinho; e EGR Agropecuária, de Edval Júnior.

Nesta edição, o público vai poder conferir cerca de 1.500 animais dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, que estarão sendo filmados nas fazendas, sem a presença no local. Para isso, um telão será montado no evento para que os participantes visualizem.

“Vamos ter uma bateria de animais do criatório da Agropecuária Vila Rica que vão ser os touros. São animais avaliados por um programa de melhoramento genético que a Vila Rica está inserida há 25 anos. Em seguida, teremos uma bateria de animais de cria, recria e engorda”, explica José Adolfo.

O evento também será transmitido ao vivo no Youtube da Agreste Leilões. Os compradores poderão optar em realizar os lances virtualmente no WhatsApp (81) 98189-8889.

De acordo com o pecuarista José Adolfo, o momento é de entusiasmo para a realização dos leilões.

“Nós estamos entusiasmados com o leilão que está para acontecer em função de que o ciclo da pecuária de baixa já está tendo uma retomada. A gente vê isso bem no Centro-Oeste, Sudeste, os preços da arroba de boi reagindo. Estamos realizando o leilão da Vila Rica junto com o Agrocorte num momento interessante, de virada, e de recuperação de preços”, afirma.

Segundo Beto Coutinho, para além de um encontro entre pecuaristas, o evento é uma ferramenta de venda. “O evento, além de ser possível fazer amizade e ser um momento de encontro com os pecuaristas, é uma máquina de venda, de reposição. A pecuária pernambucana e no Nordeste está pujante e funcionando muito tecnificado”, reitera.

Os participantes também poderão conferir, no local, estandes de vendas de produtos de mineralização, nutrição, maquinário, entre outros.

