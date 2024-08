A- A+

Trabalho Emprego no Recife: Capital criou 1.214 postos de trabalho formal no mês de julho Números foram apontados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

Dados do Caged, divulgados nesta quarta-feira (28), apontam que, em julho, a capital pernambucana teve saldo positivo no mês de julho, com o incremento de 1.214 postos de trabalho formais. De janeiro a julho foram criadas 13.700 vagas com carteira assinada.







Desde janeiro de 2021, foram criados 91.263 empregos formais no Recife, elevando o número de postos de trabalho para 553.735.



O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com a contratação de 11.489 profissionais e o desligamento de 10.448, resultando em um saldo positivo de 1.041 empregos.



Os setores de Comércio (325) e Construção (3) também fecharam com saldo positivo.



Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Recife, Joana Portela Florêncio, "uma das formas de viabilizar o emprego é fortalecer as condições para que as empresas tenham um ambiente favorável para investir e criar postos de trabalho".

"É isso que nós buscamos no diálogo com o setor privado e olhando como a gestão pode contribuir nesse processo. O resultado é a confiança do investidor poder entregar todos os sete meses do ano com saldo positivo na geração de empregos, sendo mais da metade de todo o Estado no acumulado de 2024”.

