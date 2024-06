Empresa Chinesa assina termo para construção de novo complexo automobilístico em Caruaru

A- A+

Em evento realizado na tarde da última sexta-feira (31), fabricante de máquinas agrícolas da China, a AGF/YTO Group, assinou com a Prefeitura de Caruaru, Adepe e Governo do Estado, o termo para construção de uma fábrica de tratores, com previsão de instalação ainda este ano. Estavam presentes na solenidade, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro; o secretário de desenvolvimento de Caruaru, Pedro Augusto; secretário executivo da URB, Laerte Lima; o presidente do conselho administrativo da holding AGF, Alfredo Gonçalo, além do setor empresarial e imprensa.

A fábrica será instalada na BR- 104, próximo ao Distrito de Rafael, com investimento inicial de aproximadamente 150 milhões de dólares, em dois anos; e 500 milhões de dólares após os cinco anos de construção do complexo. Em pleno funcionamento, a fábrica deve produzir 1.000 tratores por mês e a expectativa é gerar aproximadamente três mil empregos diretos, podendo chegar a até 10 mil, após os cinco anos de construção do complexo.

“A escolha por Caruaru, em Pernambuco, aconteceu pela recepção que nós tivemos para implantar a montadora. O município mostrou a logística que precisávamos. E vamos levar esses automóveis tratores para toda a América Latina, a partir daqui”, registrou o presidente do Conselho Administrativo da AGF, Alfredo Gonçalo.

Além da geração de emprego na região, a empresa chinesa chega ao Agreste do Estado com uma política diferenciada para atender os agricultores familiares de todo Nordeste que precisam das máquinas, mas não têm condições de adquirir. Para isso, o grupo contará com o apoio de incentivos chineses para atingir esse objetivo.

A YTO, principal fabricante de máquinas agrícolas da China, atua no mercado brasileiro desde 2023, com vendas diretas. De acordo com representantes da marca, o objetivo para os próximos dez anos no país é conquistar 20% do mercado nacional. A fábrica da empresa na China tem uma capacidade de produção superior a 100 mil tratores por ano, dos quais, 10 mil são exportados anualmente para outros países da Ásia, América Latina e África.

