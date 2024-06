Empresas internacionais anunciam chegada ao Cabo de Santo Agostinho

A- A+

Nesta segunda-feira (3), às 14h, o Núcleo de Inovação do Cabo de Santo Agostinho vai anunciar a chegada de diversas empresas internacionais na região, durante encontro na sede do complexo Novo Mundo Empresarial (NME), no Paiva. A expansão será conduzida pela Side Equity Ventures, de Singapura, trazendo para o Cabo de Santo Agostinho filiais de empresas renomadas como Anrico Enterprises, OS Petro, Oicintra, WorldVuer, Sanjo technology (ETT), Prolific Sports e Beverly Air. Estas companhias estabelecerão escritórios no NME como parte de uma estratégia de investimento para a América do Sul.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Cabo, Inaldo Campelo, expressou otimismo em relação à escolha do município como base para essas empresas inovadoras, que já revolucionam mercados nos Estados Unidos e na África.”Estamos confiantes de que este empreendimento será duradouro e promissor, trazendo benefícios significativos para todo o continente”, afirmou Campelo.

Além disso, o Núcleo de Inovação do Cabo de Santo Agostinho está promovendo discussões com diversas instituições e empresas, incluindo Banco do Nordeste (BNB), Sebrae, Petrobras, Transpetro, Ulbrex Capital, Grupo Cornélio e Ricardo Brennand, Associação Geral da Reserva do Paiva, Instituto Federal e UFRPE (Cabo), além da Prefeitura do município. O objetivo central é desenvolver um espaço de conexão dedicado à geração de negócios, fomentando a interação entre diversos agentes para a criação de ideias inovadoras, alinhado à nova fase de desenvolvimento do Porto de Suape. Clayton Marques, Prefeito da cidade do Cabo, demonstra satisfação com a chegada do grupo de empresas, “vai potencializar o desenvolvimento da região com empregos e inclusão social", disse.

Novo Mundo Empresarial

Um centro de negócios completo, localizado no Cabo de Santo Agostinho, oferece espaços corporativos com infraestrutura total para convenções e eventos empresariais. Com padrão Triple A, o empreendimento proporciona o mais alto nível de tecnologia, segurança e conforto. Inclui salas comerciais e lojas que variam de 33 a 1.147m², distribuídas em um espaço moderno e sofisticado. A estrutura também abriga um open mall com 38 lojas e 2 quiosques, totalizando uma área de 56.294m². O complexo conta com 6 torres e mais de 1.000 unidades, projetadas para atender empresas de todos os portes e segmentos, especialmente na área do Paiva. O paisagismo foi desenvolvido por Neusa Nakata, a decoração pelo talentoso Romero Duarte e o projeto arquitetônico é assinado por Carlos Fernando Pontual.

