Engenharia de Software tem 80 bolsas de estudo 100% integrais

Com salários que superam a média nacional, a Engenharia de Software desponta como uma das carreiras mais promissoras no Brasil. Enquanto o salário mínimo atualmente vigente no país é de R$ 1.412, a média salarial para um Engenheiro de Software chega a impressionantes R$ 14 mil, conforme dados do Portal Salário.

A Jala University, ciente da crescente demanda por profissionais qualificados nesse setor, está abrindo inscrições para concorrer a 80 bolsas de estudo integrais para seu curso de Engenharia de Software. Com início das aulas previsto para janeiro de 2025, a universidade visa capacitar uma nova geração de talentos para atender às necessidades do mercado digital em constante evolução.

Tatiana Andrade, gerente nacional da Jala University, destaca que o setor de Tecnologia vem apresentando um crescimento notável, proporcionando diversas oportunidades de carreira para os graduados em Engenharia de Software.

“Atualmente, muitos setores da economia direcionam seus negócios para a internet, precisando atuar de forma mais forte em plataformas digitais. Isso vem gerando muitas oportunidades para os recém-formados em Engenharia de Software”, explica a gerente nacional da Jala University, Tatiana Andrade.

Além dos atrativos salariais, os engenheiros formados têm a possibilidade de atuar em diferentes áreas, como desenvolvimento de software, gestão de projetos e até empreendedorismo, inclusive com oportunidades de carreira internacional.

O curso, com uma carga horária total de 7.260 horas, é ministrado remotamente, mas de forma interativa, com aulas ao vivo conduzidas por professores acadêmicos e da indústria. Os alunos também têm a chance de aprimorar suas habilidades linguísticas em inglês e adquirir experiência prática por meio de estágios na área, preparando-se para um mercado globalizado e altamente competitivo.

Além de avaliar o conhecimento técnico dos candidatos, o processo seletivo da Jala University também considera aspectos comportamentais e psicológicos, buscando identificar e desenvolver o potencial de cada aluno. Com mais de 40 professores dedicados e estudantes distribuídos em todo o território nacional, a instituição visa formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mundo digital contemporâneo.

O objetivo da Jala University é fomentar a indústria de software na América Latina e contribuir para o desenvolvimento da propriedade intelectual, formando e capacitando jovens em tecnologia. “Nosso currículo e projeto pedagógico foram construídos por quem faz acontecer nesse mercado, atuando com serviços nas áreas de Desenvolvimento de Software, Automação e Devops. Isso garante ao estudante o contato com os conteúdos mais atualizados e com problemas e desafios reais do mundo do trabalho”, ressalta Tatiana Andrade.

Quem se interessar pela oportunidade poderá se candidatar por meio do site https://jala.university/pt/conhecajalau/ . De acordo com a Jala, o candidato ideal possui diferenciais como paixão por tecnologia, raciocínio lógico e matemático e disponibilidade para se comprometer com uma educação em tempo integral.

A Jala University é uma instituição norte-americana, com sede na Califórnia (EUA), que atua em países latinos. A universidade possui a Certificação Premium de Excelência, concedida pela ASIC (Accreditation Service for International Colleges), uma instituição creditadora de prestígio do Reino Unido, conhecida pelo seu processo rigoroso para certificar universidades internacionais. A ASIC é membro da Rede Internacional de Agências de Garantia de Qualidade na Educação Superior (INQAAHE, sigla da rede em inglês), da Fundação Britânica para Qualidade (BQF) e da Rede Europeia de Educação à Distância e E-Learning (EDEN).

