Ações desabam 99% na Bolsa de Nova York após falha técnica; entenda

Um erro técnico ocorrido na Bolsa de Valores de Nova York resultou em várias interrupções nas negociações, afetando papéis da Chipotle Mexican Grill e dos Laboratórios Abbott, além de negociações ímpares em pelo menos duas ações no início do pregão desta segunda-feira.

As pausas forçadas, que começaram pouco antes das 9h45 em Nova York, foram resolvidas pouco depois das 11h e as ações voltaram a ser negociadas normalmente, de acordo com declarações da NYSE.

Segundo a empresa, um problema técnico com as faixas de preços “de todo o setor” publicadas pelo Consolidated Tape Association Securities Information Processor (SIP) levou às interrupções.

Além das interrupções de volatilidade, as negociações de ações Classe A da Berkshire Hathaway, do do guru das finanças Warren Buffett, pareciam ter sido feitas a preços equivocados. Cerca de uma dúzia de negociações mostraram que as ações mudaram de mãos a US$ 185,10 por volta das 9h50, uma queda de 99,97% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, quando foram negociadas a US$ 627,40.

A NuScale Power Corporation, empresa de capital aberto que projeta e comercializa pequenos reatores modulares, teve uma falha semelhante, com negociações que foram impressas a cerca de 99% abaixo do preço anterior.

— É muito confuso que isso esteja acontecendo em apenas algumas ações.Eu presumo que essas negociações ruins serão desfeitas— disse Jonathan Corpina, sócio-gerente sênior da Meridian Equity Partners, que normalmente trabalha no pregão da Bolsa de Nova York.

Um representante da NYSE se recusou a falar do assunto, comentado na página de atualização do status do mercado da bolsa. A Intercontinental Exchange é a proprietária da Bolsa de Valores de Nova York.

As faixas de negociação limite para cima e para baixo normalmente regem quando as ações são pausadas devido à volatilidade. O SIP é um feed de dados único onde os órgãos reguladores processam e consolidam ofertas e solicitações de cotações e negociações de todas as bolsas dos EUA.

As interrupções repentinas desta segunda-feira ocorreram poucos dias depois que uma falha deixou o índice S&P 500 sem preços ao vivo por uma hora, e à medida que o mercado se adapta a tempos de liquidação mais rápidos para as negociações de ações dos EUA.

— Um pouco estranho, mas quase sem dúvida uma coincidência — disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers LLC, sobre a emissão da NYSE após a falha do índice S&P 500 da semana passada. — Nós nos acostumamos com grandes quantidades de tempo de atividade sem incidentes de troca, então quando ocorrem algumas falhas consecutivas, isso é notável.

Os papéis da Chipotle caíram 1,2% às 9h44, horário de Nova York, quando foi interrompido. Já as ações da Abbott registraram alta de até 1,9% nesta segunda-feira. As paradas são normalmente desencadeadas por uma série de fatores, mais comumente por mudanças rápidas e grandes no preço e no volume. A Chipotle retomou as negociações às 10h21 (hora de Nova York) e caiu cerca de 2,5%.

As falhas ocorrem uma semana depois que as bolsas de valores dos EUA mudaram para a liquidação em um dia e apenas alguns dias depois que um erro confuso fez com que o S&P 500 não imprimisse atualizações por cerca de uma hora. Na quinta-feira, os preços ao vivo foram interrompidos para o maior índice de ações dos EUA, pois o provedor do índice, o S&P Dow Jones Indices, teve problemas para divulgar as informações. No entanto, a falha não afetou as ações individuais e resultou apenas em pequenas interrupções.

"Coincidência ou não, isso certamente está causando um monte de confusão nas ruas pela segunda sessão das últimas três", disse Dave Lutz, chefe de ETFs da JonesTrading, em uma mensagem.

As interrupções lembram um episódio ocorrido em janeiro de 2023, quando um funcionário do data center de backup da Bolsa de Valores de Nova York em Chicago deixou um sistema de backup funcionando com um erro que levou a oscilações violentas de preços de centenas de ações assim que o mercado abriu.

