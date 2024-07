A- A+

crédito Estoque de crédito sobe 1,2% em junho e chega a R$ 6,02 trilhões, mostra BC Concessão de empréstimos avançou em 2,4% no mês

O saldo das concessões de crédito avançaram 1,2% em junho, chegando a R$ 6,02 trilhões, divulgou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 9,9%. Na comparação com maio, o saldo para pessoas físicas cresceu 0,6% e, para pessoas jurídicas, avançou 2,2%,

O estoque de crédito livre, por sua vez, cresceu 1,5% em junho na comparação com maio, e o crédito direcionado aumentou 0,8%.

Para as famílias, o saldo total de crédito aumentou 0,6% em junho, alcançando R$ 3,691 trilhões, enquanto para as empresas teve alta de 2,2%, alcançando R$ 2,327 trilhões.

Segundo o BC, o total de operações em crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) saltou de 53,5% em maio para 53,9% em junho

Enquanto isso, o crédito ampliado ao setor não financeiro teve alta de 2,2% no último mês em relação a maio, chegando a R$ 17,410 trilhões.

Concessões de empréstimos

Conforme divulgado pelo BC, as concessões de empréstimos no Brasil avançaram 2,4% em junho na comparação com o mês anterior.

Para empresas, a concessão de empréstimos subiu em 12,2% em relação ao mês anterior, totalizando R$ 275,3 bilhões. Enquanto para as famílias houve uma queda de 5% na comparação com maio, chegando a R$ 310,6 bilhões em novos empréstimos concedidos pelo sistema financeiro.

Taxa de juros

A taxa de juros média anual que ficou em 27,6% em junho caiu 0,2% em relação ao mês anterior. Em 12 meses, a queda foi de 3,8%.

Para pessoas jurídicas, a taxa ficou em 18,5%, com uma queda de 0,4%. Para as famílias, passou de 32,4% em maio para 32% neste mês.

Enquanto isso, nos recursos livres, a taxa média caiu 0,3% em relação ao mês anterior e ficou em 39,6% em junho.

