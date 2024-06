EUA: de 270.000 novos postos de trabalho criados em maio; desemprego cresce

A- A+

A criação de postos de trabalho cresceu mais do que o esperado em maio nos Estados Unidos, enquanto o desemprego registrou leve alta, segundo os dados do governo publicado snesta sexta-feira (7), o que destaca um caminho repleto de obstáculos para a maior economia do mundo.

Os Estados Unidos criaram 272.000 postos de trabalho no mês passado, frente aos 165.000 (número revisado) de abril, ao mesmo tempo em que a taxa de desemprego aumentou de 3,9% para 4%, segundo o Departamento de Trabalho.

