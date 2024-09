Executivo da Audi morre após cair em desfiladeiro de 200 metros durante escalada na Itália

A- A+

Um executivo da Audi Itália morreu após cair de um desfiladeiro enquanto escalava montanhas na Itália. Equipes de resgate encontraram o corpo de Fabrizio Longo num vão de profundidade de mais de 200 metros em Cima Payer, no pico Adamello, de acordo com a imprensa local.



O chefe da montadora atuava na Itália. Aos 62 anos, ele era considerado um especialista na escalada de montanhas. Longo estaria equipado com cabos de aço, escadas e outros itens de auxílio quando sofreu o acidente.





Segundo o jornal Il Messaggero, um alpinista que acompanhava Longo na aventura acionou o socorro depois de testemunhar a tragédia, no sábado. O corpo foi recuperado com a ajuda de um helicóptero e transferido para Carisolo.

O Ministério Público local abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da queda. O funeral do executivo ainda não teve data confirmada. A Federação Italiana de Esportes de Inverno (Fisi) lamentou o falecimento de Longo e o descreveu como um "montanhista experiente e atento".

O jornal La Repubblica reportou que Longo passou a trabalhar na Audi em 2012, depois de passar quase 20 anos no grupo Fiat. Longo começou na área de marketing em 1987 e assumiu a responsabilidade pelo mercado italiano da Lancia, em 2002. Formado em Ciência Política, ele também atuou nas marcas Piaggio, BMW e Toyota durante a carreira.

