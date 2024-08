A- A+

OBESIDADE Mulher quase morre após ficar com balão gástrico preso no intestino Alaina Shaw, de 33 anos, precisou ficar duas semanas internada no hospital para a retirada do objeto

Uma mulher britânica decidiu colocar um balão gástrico em seu organismo para perder peso, porém, o que era sonho se transformou em um pesadelo. Ela se viu presa em uma cama de UTI por duas semanas com o risco de precisar retirar parte de seu intestino e pensou que iria morrer.

Alaina Shaw, de 33 anos, decidiu fazer um procedimento em novembro de 2023 que consistia em colocar um balão gástrico em seu estômago. Para isso, ela precisou engolir uma cápsula que infla em seu órgão.



A ideia é que ela reduza o apetite e, então, geralmente passe naturalmente pelo trato gastrointestinal sem a necessidade de um procedimento de remoção.

Mas a ex-contadora relata que o balão, ao invés disso, moveu-se para o intestino dela. “Eu não perdi peso nenhum. Pensei que ia morrer”.

A clínica onde Alaina fez o procedimento afirmou que a mulher poderia perder até 20% do seu peso corporal em quatro meses. Mas, em vez de perder quilos, ela se viu em uma situação de risco de vida.

"Era para ser algo temporário - você engole essa pílula, eles a enchem com solução salina e verificam em um raio-X se está lá", explicou.

Porém, depois da cirurgia, a mulher acordou imediatamente com muita dor. E, com o passar das semanas, ela percebeu que não estava perdendo peso e seu apetite era exatamente o mesmo.

"Eu estava com muita dor – parecia um corpo estranho, mas me garantiram que eu começaria a me sentir melhor. Tentei falar com a clínica, mas eles pareciam que estavam me enganando”, disse.

Alaina finalmente conseguiu uma consulta, mas, antes que pudesse comparecer, ela acordou com uma dor agonizante. Seu irmão a levou às pressas para um pronto socorro, onde ela disse que estava “literalmente chorando de dor".

No hospital, os médicos realizaram uma cirurgia e descobriram que o balão, em vez de se dissolver como deveria, tinha se alojado em seu intestino. Felizmente, os médicos conseguiram remover o balão sem precisar tirar uma parte do intestino, como eles imaginaram que precisaria ser feito.

Entretanto, a mulher ficou na Unidade de Terapia Intensiva por duas semanas e a operação deixou uma incisão de 13 centímetros no umbigo para retirar o balão.

“Foi o pior momento possível, pois fiquei impossibilitada de trabalhar por oito semanas – isso realmente me atingiu financeiramente", disse Alaina que agora está tentando obter reembolso total da clínica.

Segundo o serviço de saúde do Reino Unido, em geral a cirurgia é um procedimento seguro, embora seja novo e os efeitos a longo prazo sejam desconhecidos.



Complicações são raras, mas podem incluir vazamento ou estouro do balão, úlceras, ruptura ou sangramento no estômago ou na traqueia causados por inserção incorreta do balão ou problemas gástricos, como refluxo, dor abdominal, náusea e vômito.

