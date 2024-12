Expediente bancário no ano-novo: veja como será o funcionamento das agências

A- A+

As agências bancárias terão alterações no expediente nesta semana de ano-novo. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no dia 31 de dezembro, véspera de ano-novo, não haverá atendimento presencial ao público, e as compensações bancárias, incluindo Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED), estarão suspensas.

No dia 1º de janeiro, feriado nacional, as agências permanecem fechadas e as operações bancárias também não serão realizadas.



Já no dia 2 de janeiro, terça-feira, o expediente volta a ocorrer normalmente em todo o Brasil.

Para contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento no dia 31 de dezembro ou no feriado do dia 1º de janeiro, será possível realizar o pagamento no próximo dia útil, 2 de janeiro, sem cobrança de juros ou multa.

No caso de tributos com vencimento nas mesmas datas, a Febraban orienta que os clientes antecipem o pagamento para evitar encargos, especialmente em casos onde os boletos não têm datas ajustadas ao calendário de feriados.

Outra opção prática para pagar tributos ou contas é usar os canais digitais dos bancos – aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos – que estarão disponíveis normalmente durante o período. Além disso, boletos cadastrados em DDA (Débito Direto Autorizado) podem ser pagos diretamente por meio dessas plataformas.

PIX

O PIX, sistema de transferências instantâneas que funciona 24 horas, segue operando normalmente, mesmo em feriados e finais de semana, sendo a principal alternativa para transações durante o recesso bancário.

Segundo a Febraban, os canais digitais e o autoatendimento nas agências são soluções seguras e eficientes para o público. “Os clientes podem realizar pagamentos, transferências e outros serviços sem precisar ir até uma agência”, destacou a entidade.

Com o retorno do expediente no dia 2 de janeiro, todas as operações bancárias e compensações voltam a funcionar sem alterações.

