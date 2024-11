A- A+

ENCONTRO Experience Club Nordeste reúne lideranças empresariais locais no Jantar do Ano Evento fecha o calendário de eventos deste ano da entidade, que trouxe grandes lideranças nacionais para dividir suas experiências com o mercado local

O Experience Club Nordeste encerrou a calendário de eventos da entidade com o Jantar do Ano, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, reunindo mais de 200 lideranças empresariais locais e trazendo como speakers de honra João Adibe Marques, CEO do Grupo CIMED, e filho dele Adibe Marques, diretor do grupo e sucessor da companhia.

“É para mim um orgulho participar do Jantar do Ano do Experience Club Nordeste. Sempre levo essa bandeira do Nordeste, principalmente a do Estado de Pernambuco e a da cidade do Recife. Poder estar aqui hoje prestigiando a nata do empresariado nordestino, sou muito feliz em realizar isso”, disse João Adibe ao chegar ao evento.

Na rodada de conversa com o CEO do Experience Club Nordeste, André Farias, pai e filho falaram, entre outros temas, sobre a estrutura da CIMED, o momento que a empresa vive e sucessão. João Abide disse que o grande legado que os pais deixaram para ele foram o respeito, carinho e amor que se deve ter pela família.

“A gente segue esses passos, alguns princípios básicos que eles nos ensinaram desde o início, que é nunca falar mal do nosso negócio dentro de casa, deixar a família sempre em primeiro lugar, respeitar as opiniões, principalmente quando se tem sócios familiares”, disse ele. Já Adibe Marques, 25 anos, que começou a trabalhar com o pai aos 18 anos, afirmou que o ambiente acadêmico para categorias específicas e necessário, mas fez uma ressalva.

“Acredito também que o empreendedorismo é uma coisa intrínseca. O ser humano que quer ser empreendedor nasce com essa vontade. Tive a oportunidade de tralhar em uma empresa familiar, foi de fato um assunto super polêmico dentro da família, fui extremamente criticado, mas de oito anos para cá consegui me desenvolver, aprender, ouvi muito, ter humildade para poder escutar e, aos poucos, colocar em prática um pouco dos ensinamentos”, lembrou Adibe Marques.

Ao fazer um balanço dos eventos do Experience Club Nordeste ao longo de 2024, André Farias lembrou que a entidade pôde trazer as principais lideranças empresariais do País, como Rubens Ometto (Cosan), Karla Marques (CIMED), Famílias Baumgarten, Gerdau e Abílio Diniz (Geyze Diniz e sua filha Rafaela Diniz), por exemplo.

“A gente termina o ano com dez grandes eventos, seis em Pernambuco e quatro em Fortaleza (CE), além de 20 encontros privados, onde tivemos o grande prazer de recepcionar um grupo de mais de 300 empresas, 200 aqui e 100 em Fortaleza. Vamos para o quinto ano com muita reputação e energia para fazer ainda mais”, disse Farias.

