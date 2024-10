A- A+

Clientes Experiência do cliente: CSX Week destaca a importância da pauta para o mercado Evento iniciou, nesta quarta-feira (23), com palestras e stands de empresas oferecendo serviços voltados para a experiência do cliente

Empresas estão cada vez mais empenhadas em oferecer uma experiência única ao cliente no intuito de fidelizar e expandir suas carteiras e se destacar no mercado. Pensando em compartilhar experiências e casos de sucesso, a Key University, promove a CSX Week, que começou hoje (23), no Instituto Brennand, no bairro da Várzea.

Com aproximadamente 700 participantes, a programação do primeiro dia contou com palestras de 16 empresas que já aplicam ações ligadas à otimização do atendimento ao cliente para falar sobre as vantagens de adotar as práticas. Os talks compuseram o primeiro dia do evento, que finaliza nesta quinta (24), no Moinho Recife Business Life, no bairro do Recife, com rodada de negócios entre os participantes.

Para Erick Franklin, CEO da Key University, organizadora do evento, investir em ações desse tipo é indispensável para se diferenciar no mercado e aumentar a rentabilidade do negócio.

“A experiência resulta diretamente na fidelidade e lealdade desse cliente para gerar uma nova compra, renovar o contrato, e a gente só consegue fazer isso se a gente encantar. Então, a experiência do cliente funciona como uma metodologia para fazer esse cliente ter experiências memoráveis. Além de funcionar como diferenciação dentro do mercado, esse é o grande objetivo”, afirmou Erick.

Serviços

Além das palestras, o evento também ofereceu com a oportunidade de apresentação do portfólio de empresas que oferecem esse serviço e auxiliam empreendedores a inserirem na rotina da empresa práticas que otimizem a relação com a clientela, além de expor as atividades que desempenham com essa intenção. Com esse objetivo, estiveram presentes Sebrae, Intercom, SoluCX e os Correios.

No ponto de atendimento do Sebrae, analistas da instituição se disponibilizaram para explicar como a instituição pode colaborar com empresas que desejam aplicar programas voltados para a experiência do cliente, além de esmiuçar para o público sobre a importância de investir em iniciativas dessa origem.

“Nossa intenção é trazer a questão da centralidade do cliente, a gente tem consultorias, inclusive, que ajudam nessa parte de centralidade do cliente, além de um programa do Sebrae que subsidia até 70% do valor de investimentos para ações voltadas a atividades que melhoram essa experiência”, explicou o analista Omero Galdino.

