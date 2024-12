A- A+

Economia Fecomércio premia Fernando Dueire com Troféu Parlamentar Amigo do Comércio 2024 Senador recebeu a honraria pelo trabalho no Congresso Nacional em defesa de pautas ligadas ao setor do comércio

O senador Fernando Dueire (MDB) foi homenageado nesta quinta (19) com o Troféu Parlamentar Amigo do Comércio 2024, concedido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). A premiação, realizada na Casa do Comércio, reconheceu o trabalho do político em defender no Congresso Nacional as pautas ligadas ao setor.

“Eu me sinto profundamente honrado com essa homenagem que recebo. O setor comercial de Pernambuco tem uma tradição grande, com uma capacidade de renovação. No Senado Federal, tenho uma atenção especial com essa atividade empreendedora que fortalece o país e nosso estado. Durante meu mandato, mantenho a interlocução com o setor, principalmente com Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio. Conversamos sobre pautas nacionais e estaduais. De mãos dadas, fortalecemos uma atividade que gera emprego e renda”, afirmou Dueire.

Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Fernando Dueire, de 65 anos, foi superintendente estadual da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) entre os anos de 1995 e 1998, secretário estadual de Infraestrutura de 1999 a 2006, além de presidir o Conselho Nacional dos Secretários de Energia de 2001 a 2003.

Foi também o primeiro suplente do senador Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), que se licenciou inicialmente entre novembro de 2022 e março de 2023 por questões médicas. Após o período, o ex-governador de Pernambuco se aposentou da vida pública, fazendo com que Dueire fosse efetivado em uma das cadeiras do Senado Federal.

Dueire pontuou ações que marcaram sua trajetória no Senado Federal em 2024. “Concentramos esforços para promover políticas que estimulem a inovação, simplifiquem o ambiente de negócios e ampliem o acesso a crédito para micro e pequenos empreendedores. Garantimos no Senado a manutenção orçamentária do Sistema S, vital para o funcionamento de suas unidades, além de viabilizar o acesso viário ao novo Sesc de Serra Talhada. Também estamos trabalhando para que Lagoa Grande, no Sertão do São Francisco, tenha sua economia e turismo potencializados com ajuda e parceria da Fecomércio”, completou o parlamentar.

O presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, destacou a importância de valorizar o trabalho de quem ajuda o comércio de bens e serviços no Estado. “O senador Fernando Dueire não só compreendeu as demandas do Sistema Comércio, mas foi um aliado fundamental na construção de políticas que fortalecem o setor e a economia pernambucana como um todo. É uma honra reconhecê-lo com esse troféu, que reflete o compromisso e a parceria com a nossa entidade”, declarou.

