Feira Moda Nordeste projeta R$ 80 milhões em negócios na 13ª edição

A- A+

A 13ª edição da Feira Moda Nordeste, que acontece de 4 a 6 de fevereiro de 2025 no Polo Comercial de Caruaru, deve movimentar mais de R$ 80 milhões em negócios.

Realizado duas vezes ao ano, o evento reúne cerca de 300 marcas nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos principais encontros do setor de calçados, bolsas e acessórios no Nordeste.

Voltada para lojistas dos segmentos varejista e atacadista, a feira contará com mais de 100 expositores e espera atrair mais de mil visitantes por dia.

O evento se tornou um ponto estratégico para negociações entre empresários de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, que buscam antecipar compras e renovar estoques com as tendências do mercado.

Além da movimentação no setor de moda, a feira impacta diretamente a economia local, beneficiando setores como hotelaria, transporte e alimentação.

A organização também reforça a preocupação com práticas sustentáveis, incentivando expositores a adotar medidas como descarte correto de resíduos e coleta de recicláveis.

“Iniciativas como essa mostram nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos contribuindo não só para a preservação do meio ambiente, mas também para reduzir os impactos ambientais enquanto movimentamos a economia local”, destaca Silvia Furtado", afirmou Silvia Furtado, membro da Comissão Organizadora.

A Feira Moda Nordeste se consolidou como um espaço de conexão entre lojistas e fornecedores, ampliando oportunidades de negócios e contribuindo para o fortalecimento do setor na região.

Veja também