Chuvas seguem em Pernambuco; alerta da Apac vale até a tarde desta quarta-feira (29)

A quarta-feira (29) começou com chuva no Recife, na Região Metropolitana e nas outras regiões de Pernambuco.

Apesar da permanência da precipitação, os acumulados de chuva são menores do que os registrados na terça-feira (28), quando mais transtornos foram registrados.

Em Vicência, na Mata Norte, por exemplo, cerca de 100 famílias foram afetadas e o prefeito comparou a situação na cidade a um “cenário de guerra”.

Monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica que a cidade onde mais choveu nas seis primeiras horas desta quarta-feira foi Araripina, no Sertão. O acumulado chegou a 23,99 mm.



A lista da Apac ainda mostra acumulados de 20,66 mm em Dormentes, 19,09 mm em Bodocó, 17,81 mm em Lagoa Grande e 16,13 mm em Terra Nova.

Na Região Metropolitana, no mesmo período, choveu 12,98 mm em Paulista, 11,24 mm em Olinda e 10,66 mm no Recife.

A Apac renovou, na tarde de terça-feira, alerta de chuva para todas as regiões do Estado, mas diminuiu o nível de laranja para amarelo. Esse aviso meteorológico vale até a tarde desta quarta-feira.

O Centro de Operações do Recife (COP) renovou estágio de atenção na Capital pernambucana, às 18h50 da terça-feira. A Cidade permanece sob alerta diante da possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva.

A Defesa Civil de Pernambuco informou, às 5h45 desta quarta-feira não ter registrado chamados de destaque relacionados às chuvas no Estado.

O meteorologista da Apac Thiago do Vale explicou à Folha de Pernambuco que as chuvas no Estado estão sendo causadas pela ação do fenômeno meteorológico conhecido como Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL).

Esse fenômeno perdeu força desde a terça-feira, o que ocasionou, justamente, a redução na intensidade das precipitações.

"Durante a semana, a expectativa é de que tudo se estabilize, apenas com chuvas fracas e isoladas, causadas pela desintensificação do sistema, trazendo dias mais firmes”, detalhou Thiago do Vale.

