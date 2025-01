A- A+

CLIMA Por que tantas chuvas no verão em Pernambuco? Apac explica Nas primeiras horas do dia, somente no Recife, choveu 79.8 milímetros

Quem mora na Região Metropolitana do Recife (RMR) e outras áreas de Pernambuco tem convivido com as fortes chuvas que caem sobre o Estado desde o último domingo (26) e se intensificaram ainda mais nesta terça-feira (28), causando alagamentos e transtornos para a população.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou, na segunda (27), o grau do alerta sobre chuvas, classificando o comunicado como laranja, "estado de atenção", para a RMR, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.

Segundo o meteorologista da Apac Thiago do Vale, o fenômeno climático responsável pelas enxurradas é o Distúrbio Ondulatório de Leste e não possui qualquer conexão com as chuvas que caíram no último dia 13. Naquela época, as precipitações foram causadas por vórtices ciclônicos de altos níveis.

“Este [distúrbio] ocorre durante o ano todo. Porém, a maior probabilidade de incidência dele é no inverno. Desta vez, a entrada desse sistema ficou associada a outros que estavam localizados aqui em Pernambuco, o que fez com que houvesse essas intensificações, que provocaram intensidades altas, como tempestades com raios, trovões e intensificação dos ventos, em alguns locais”, frisou o especialista.

O que deve acontecer nas próximas horas?

A tendência, ainda de acordo com as informações de Do Vale, é que as chuvas diminuam nas próximas horas, uma vez que o distúrbio se desfaz no litoral recifense. O meteorologista alega, ainda, que deve chover hoje à noite e nas primeiras horas desta quarta (29).

"Durante a semana, a expectativa é de que tudo se estabilize, apenas com chuvas fracas e isoladas, causadas pela desintensificação do sistema, trazendo dias mais firmes”, contou.

O gerente de gestão de risco da Defesa Civil de Pernambuco, Coronel Vitoriano, destaca os serviços que o órgão tem feito para monitorar a situação dos municípios mais afetados pela enxurrada. Segundo ele, Brejo da Madre de Deus, no Agreste, tem, até o momento, três desalojados.

Em Vicência, na Mata Norte, cerca de 60 famílias foram afetadas pelas chuvas. O número deve ser atualizado em breve.

“Assim que recebemos o aviso meteorológico da Apac, fizemos as divulgações, junto às coordenadorias municipais, para que monitorassem e acompanhassem a situação. Nas últimas 24h, tivermos a configurações das regiões mais atingidas, que foram a Região Metropolitana do Recife e as Matas Sul e Norte. As Defesas Civis municipais seguem trabalhando para acompanhar e levantar os danos e prejuízos causados em virtude das chuvas”, explicou Vitoriano.

“Neste momento, o Estado está presente nas regiões mais atingidas, como é o caso de Vicência. Diversas secretarias estão lá ajudando a população, com máquinas sendo mobilizadas para promover ações necessárias para a recuperação da normalidade. Essas chuvas de verão são pontuais, não têm uma distribuição por todas as regiões”, relatou o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo.

Municípios afetados vão receber auxílio do Governo

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou a liberação de um auxílio aos municípios mais afetados pelas chuvas. Além disso, maquinários, equipes e outras ações estarão empenhados para sanar as dificuldades da população prejudicada.

"Desde a madrugada, a nossa equipe tem acompanhado de perto as chuvas que estão acontecendo aqui no Estado de Pernambuco. As cidades mais afetadas e impactadas estão recebendo auxílio do Governo de Pernambuco. Já liguei para alguns prefeitos, a Defesa Civil está presente junto com a Assistência Social para garantir ajuda humanitária, colchões, cestas básicas e também para que a gente possa trabalhar na recuperação desses espaços", avisou ela.

Equipes se dirigem para os municípios de Brejo da Madre de Deus e para Vicência para recompor as ruas. Neste último, cerca de 100 famílias vivem a dor da frustração por terem sido atingidas. Muitas perderam tudo, conforme divulgado pela prefeitura da cidade.

Cidades se preparam para o inverno

Recife

O Centro de Operações do Recife (COP) informa que a cidade permanece em estágio de atenção desde a madrugada desta terça-feira (28). O abrigo do Centro Bidu Krause segue aberto e recebeu uma família do bairro dos Torrões durante a madrugada.

Através do 'Ação Inverno', a gestão municipal trabalha com um conjunto de intervenções destinadas a minimizar os impactos das chuvas na cidade, realizando serviços como micro e macrodrenagem, limpeza de canais, contenção de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco, mutirões e eliminação de pontos críticos de alagamento.

Além da 'Ação Inverno', a Prefeitura do Recife já iniciou as obras do ProMorar, um programa de resiliência urbana fruto de uma operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de R$ 2 bilhões, se tornando o maior aporte financeiro feito pela instituição internacional a uma cidade em todo o mundo. Esse recurso está sendo investido em obras de urbanização integrada, macrodrenagem e construção de encostas nos morros da cidade. Já foram iniciadas, por exemplo, as obras para reduzir os alagamentos na Bacia do Rio Tejipió.

Os protocolos da 'Ação Inverno' incluem a comunicação imediata dos riscos à população, por meio de diversos meios, incluindo as redes sociais. Nas situações de crise, as áreas de Comunicação e Imprensa da prefeitura atuam para repassar todas as informações necessárias aos moradores da cidade. A Prefeitura envia à população níveis diferentes de alertas de acordo com o cruzamento de alguns dados: Estágio de Mobilização, Estágio de Atenção, Estágio de Alerta e Estágio de Alerta Máximo.

O uso de tablets pelas equipes da Defesa Civil possibilita o monitoramento das ações de vistoria nas áreas de risco em tempo real, com o auxílio da tecnologia.

Avisos são enviados via SMS para 42 mil famílias cadastradas, alertando sobre a possibilidade de chuvas fortes e saída para locais seguros. Também existem sensores de alagamento em alguns pontos da cidade, que permitem um acompanhamento mais eficaz do nível das águas.

Vale citar também a ferramenta Alerta Chuvas, desenvolvida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Empresa Municipal de Informática (Emprel), se torna ainda mais essencial no período de inverno para prevenir e orientar a população recifense.

O aplicativo envia alertas para as pessoas cadastradas sobre a previsão de chuva (de moderada a forte, de acordo com a Apac) e de mudanças de estágio de risco (alerta e alerta máximo). São mais de 220 mil pessoas cadastradas que se beneficiam da iniciativa.

Olinda

Diante do caos gerado pelas precipitações, as cidades da Região Metropolitana do Recife dizem estar trabalhando para conter possíveis impactos que possam resultar em desalojados ou desabrigados.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda disse que vai colocar em prática, já no início de fevereiro, a ‘Operação Inverno 2025’, que foca no trabalho preventivo em locais de risco, como regiões de morro e outros, coibindo acidentes; além das intervenções de drenagem, sanando pontos de alagamentos.

A força-tarefa inclui a construção de muros de arrimo e uma série de investimentos em diversas localidades. A medida será levada aos 27 canais da cidade, mobilizando retroescavadeiras, caminhões-caçamba e centenas de trabalhadores nas atividades de macro e microdrenagem. A mobilização inclui a limpeza de canaletas e galerias em todos os bairros.

Além disto, intervenções serão executadas em diversas ruas, fazendo a instalação dos sistemas de drenagem. As iniciativas promovem, ainda, a orientação da população, com o cadastro para recebimento de avisos e alertas de desastres, e campanhas educativas, ampliando o diálogo com as lideranças comunitárias.

Camaragibe

A Prefeitura de Camaragibe informou que está trabalhando nos seguintes pontos:

Atualização do Plano de Contingências do município;

Reciclagem da capacitação do pessoal da defesa civil, por meio da plataforma escola virtual.gov.br;

Aquisição e instalação de lonas nas áreas de elevado risco (Risco IV);

Reunião com lideranças comunitárias dos bairros mais vulneráveis para a criação e/ou fortalecimento dos núcleos de proteção e defesa civil em Camaragibe;

Realização de vistoria e fiscalização constante no território, com o objetivo de levantar as áreas de risco;

Encaminhamento de projetos para captação de recursos do Novo PAC, junto ao governo do estado;

Vacinação do efetivo de campo;

Vistorias diárias para acompanhar os pontos mais críticos.

Jaboatão dos Guararapes

A gestão de Jaboatão dos Guararapes, que mantém um trabalho permanente com ações preventivas e equipes de plantão, vem realizando o monitoramento 24h nas áreas de risco do município. Além disso, a Sala Integrada de Emergência (SIE) da Defesa Civil do Jaboatão atende as ocorrências e repassa orientações para a população, pelo telefone 0800.281.2099 ou pelo WhatsApp 81 99195.6655.

Entre os trabalhos previstos pelo município, está a instalação de 10 novas estações meteorológicas, até março. Esses equipamentos são utilizados para fazer a captação de análise meteorológica, tais como umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, intensidade das nuvens, entre outros dados.

Também está prevista a criação de três novos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), que irão somar-se aos cinco já existem. Os núcleos atuam junto às comunidades, em caso de desastres naturais. A prefeitura também prevê a aplicação de, aproximadamente, 200.000m² de lonas nas encostas do município, até abril.

A cidade também vai investir na formação de 10 agentes de Defesa Civil em ferramentas de geoprocessamento de dados para auxiliar no trabalho preventivo e vai realizar treinamento de aproximadamente 300 voluntários, entre servidores municipais e moradores da cidade, para dar apoio às ações da Defesa Civil no período de chuvas.

Com relação às ações de infraestrutura, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes deu início, neste mês de janeiro, à 'Operação Inverno', com investimentos na ordem de R$ 10 milhões, distribuídos ao longo dos próximos seis meses. Fazem parte destas ações:

Limpeza mecânica e manual de canais, além da desobstrução de córregos;

Limpeza e requalificação de 70 canais;

Limpeza de aproximadamente 50 mil metros de canaletas;

Utilização de duas dragas nas cabeceiras do canal Mariana, além de duas balsas e escavadeiras para desassorear o braço da Lagoa Olho D’Água;

Mais de 90 profissionais atuando nos pontos críticos de alagamentos do município;

Capinação de encostas e taludes em áreas de risco do município.

Paulista

Após a Defesa Civil de Paulista receber um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) sobre a possibilidade de movimentos de massa em áreas de morro, está atuando, hoje, como medida preventiva, na instalação de lonas e no monitoramento contínuo das áreas classificadas como de risco alto e muito alto.

Cabo de Santo Agostinho

A ‘Operação Inverno’ do Cabo de Santo Agostinho tem feito trabalhos na limpeza de canais, com a remoção de lixo, vegetação acumulada e sujeira que obstruem o fluxo de água. Além disso, estão sendo realizadas limpezas de canaletas e a coleta de resíduos nas vias públicas, evitando entupimentos que prejudicam o escoamento das águas pluviais.

Já a Defesa Civil do município tem atuado na promoção da poda de árvores com risco de queda, instalação de lonas plásticas em áreas vulneráveis e o monitoramento contínuo das regiões mais críticas. Paralelamente, a atual gestão dá continuidade as obras de contenção de encostas em áreas de risco, incluindo a construção de muros de arrimo, aplicação de geomantas, instalação de canaletas e sistemas de drenagem eficientes.

Maiores níveis de chuva das últimas 24h

Olinda (Jardim Fragoso): 80.1mm

Recife (Lagoa Encantada): 79.8mm

Itapissuma: 79.4mm

Vicência: 78.6mm

Amaraji: 77.8mm

Recife (Estação da Apac): 75.9mm

Recife (UFRPE, Dois Irmãos): 73.8mm

Igarassu (Cruz de Rebouças): 72.6mm

Igarassu (Alto do Céu): 71.1mm

Olinda (Tabajara): 70.6mm

Previsão do tempo

Conforme divulgado pela Apac, a previsão do tempo para esta quarta-feira (29) deve ser:

Região Metropolitana do Recife

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 31° C

Temperatura Mínima: 23° C

Mata Norte

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 31° C

Temperatura Mínima: 22° C

Mata Sul

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 31° C

Temperatura Mínima: 22° C

Agreste

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 31° C

Temperatura Mínima: 19° C

Sertão de Pernambuco

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 33° C

Temperatura Mínima: 19° C

Sertão de São Francisco

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca a moderada.

Temperatura Máxima: 33° C

Temperatura Mínima: 22° C

Fernando de Noronha

Nublado a parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca.

Temperatura Máxima: 30° C

Temperatura Mínima: 25° C

Pontos de alagamento no Recife

Aiguel x Rua Bezerra de Palma, Afogados

Av. Dr. José Rufino, próximo ao Colégio Visão

Rua do Acre, Afogados

Av. Dois Rios, Vila do Sesi, Ibura

Av. Mascarenhas de Moraes

Av. Maurício de Nassau x Rua Pereira Coutinho Filho (Via com alagamento no sentido subúrbio)

Av. Visconde de Pelotas, sob o pontilhão – Afogados

Av. Norte x Av. Cruz Cabugá

Av. Recife x Av. Dom Hélder Câmara, entrada do Ibura

Fonte: CTTU

Principais números da Defesa Civil dos municípios

Recife: 0800.081.3400

Abreu e Lima: (81) 99933.6380

Araçoiaba: (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho: 0800.281.8531

Camaragibe: (81) 2129.9564, (81) 99945.3015 e 153

Igarassu: (81) 99460-9073

Itamaracá: (81) 3181-2490 e 199

Ipojuca: (81) 99231.8607 (telefone e WhatsApp)

Itapissuma: (81) 98844-5216

Jaboatão dos Guararapes: (81) 3461.3443 e (81) 99195.6655

Moreno: (81) 98299.0974 e (81) 98128.2018

Olinda: (81) 99266.5307 e 0800.081.0060

Paulista: 153

São Lourenço da Mata: (81) 98338.5407

Vicência: (81) 9.9757-3221, (81) 9.9828-3373 e (81) 9.9668-0918

