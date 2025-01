A- A+

Cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a segunda-feira (27) receberão auxílio do Governo do Estado, com maquinários, equipes e outras ações. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, nesta terça-feira (28).

Alerta laranja de chuvas de moderadas a fortes da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) segue válido até, pelo menos, a tarde desta terça-feira.

"Desde a madrugada, a nossa equipe tem acompanhado de perto as chuvas que estão acontecendo aqui no Estado de Pernambuco. As cidades mais afetadas e impactadas estão recebendo auxílio do Governo de Pernambuco. Já liguei para alguns prefeitos, a Defesa Civil está presente junto com a Assistência Social para garantir ajuda humanitária, colchões, cestas básicas e também para que a gente poss trabalhar na recuperação desses espaços", citou a governadora.

Em Vicência, na Zona da Mata Norte, onde, segundo a Apac, choveu 75,67 milímetros nas 12 horas contabilizadas até 12h desta terça-feira, o governo enviou a Defesa Civil estadual e a cozinha comunitária oferta refeições para os desabrigados.

O acumulado desta terça-feira representa mais do que o esperado para o mês de janeiro inteiro na cidade, que são 53,6 mm. Até esta terça-feira, a cidade contabiliza no mês 297 milímetros de chuva, quase seis vezes mais do que indica a tendência de média climatológica para janeiro, segundo a Apac.

"O nosso maquinário está indo para lá [Vicência] para poder garantir a recomposição das ruas. Brejo da Madre de Deus também está recebendo o apoio do Governo de Pernambuco", completou Raquel Lyra.

Cerca de 100 famílias foram afetadas pelas fortes chuvas e muitas perderam tudo, segundo a Prefeitura de Vicência, que trabalha para tentar minimizar os transtornos.

A gestão pede ajuda aos impactados e equipes recebem no Ceam, antigo Vicência Hotel, doações emergenciais, como roupas, calçados, móveis, utensílios domésticos e alimentos.

Vicência é a cidade onde mais choveu em Pernambuco nesse período de tempo. O prefeito da cidade, Eder, comparou a situação no município a um "cenário de guerra", ao elencar os prejuízos causados pelas chuvas no município.

"Infelizmente, na madrugada desta terça-feira, a gente foi supreendido com essa enchente. Muita água em pouco período de tempo. Em seis horas choveu 72 milímetros, mais do que a gente espera para o mês de janeiro todo. As famílias, dessa vez, não tiveram tempo para salvar exatamente nada, mal tiveram tempo para saírem de suas casas. Nesse momento, a gente pede a solidariedade de todo vicenciano, todos que possam ajudar. É um cenário de guerra, a verdade é essa. Um caos total", afirmou o prefeito, em publicação em rede social.

De acordo com o gestor, entre os prejuízos, foram registrados danos em casas, muros, calçamentos destruídos e barracos derrubados. "É um problema grave, vamos atrás de solução", completou Eder.

A Defesa Civil de Vicência pode ser acionada por meio dos seguintes contatos: (81) 9.9757-3221, (81) 9.9828-3373 e (81) 9.9668-0918.

Tendência para os próximos dias

A tendência de precipitação da Apac, publicada às 9h30 desta terça-feira, diz que as chuvas no Estado devem ser de fraca a moderada na quarta-feira (29), em todas as mesorregiões. No Sertão, a expectativa é de permanência desse tempo até, no mínimo, o próximo domingo (2).



