Chuvas: confira onde mais choveu em Pernambuco nesta terça (28); Estado segue sob alerta laranja

Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), registrou, nas 24 horas contabilizadas até 7h40 desta terça-feira (28), um total de 80,16 milímetros de chuva. A madrugada foi de chuvas fortes em Pernambuco, com registro de raios e trovões.

A cidade lidera o ranking dos maiores acumulados de chuva no Estado, segundo monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). O total foi registrado na estação do bairro de Jardim Fragoso.

No Recife, no mesmo período, o acumulado chegou a 79,8 mm na estação de Lagoa Encantada. O terceiro lugar onde mais choveu em Pernambuco foi Itapissuma, com 79,49 mm.

A Apac renovou, na noite de segunda-feira (27), alerta laranja de chuvas, colocando todo o Estado de Pernambuco em estado de atenção.

De acordo com a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do fenômeno meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que se desloca do oceano por Pernambuco e pela Paraíba.

O DOL causa pancadas de chuvas muitas vezes acompanhadas por trovoadas, como as registradas durante a madrugada.

Confira onde mais choveu em Pernambuco

Olinda (Jardim Fragoso) - 80,16 mm

Recife (Lagoa Encantada) - 79,8 mm

Itapissuma - 79,49 mm

Vicência - 78,69 mm

Amaraji - 77,84 mm

Recife (estação da Apac) - 75,95 mm

Recife (UFRPE, Dois Irmãos) - 73,85 mm

Igarassu (Cruz de Rebouças) - 72,61 mm

Igarassu (Alto do Céu) - 71,19 mm

Olinda (Tabajara) - 70,67 mm

*atualizado às 7h45

