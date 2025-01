Recife e Região Metropolitana têm madrugada de chuva forte, raios e trovões

A- A+

O Recife e a Região Metropolitana tiveram uma madrugada de muita chuva, raios e trovões, nesta terça-feira (28). Diversos bairros registram pontos de alagamento, e a chuva persiste durante o início da manhã.

Em Olinda, o acumulado em 12 horas passou dos 78 milímetros e no Recife, dos 75 milímetros, segundo o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A Apac renovou, na noite de segunda-feira (27), alerta laranja de chuvas, colocando todo o Estado de Pernambuco em estado de atenção.

De acordo com a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do fenômeno meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que se desloca do oceano por Pernambuco e pela Paraíba.

O DOL causa pancadas de chuvas muitas vezes acompanhadas por trovoadas, como as registradas durante a madrugada.



A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe) afirmou, às 5h15, não ter registrado ocorrências de destaque por conta das chuvas fortes.

Estágio de atenção

O Centro de Operações do Recife (COP) colocou a Cidade em estágio de atenção, à 1h30 desta terça-feira.

“Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos”, afirmou o COP, em comunicado, acrescentando que as equipes da Prefeitura do Recife estão trabalhando para reverter a situação.

Moradores de áreas de risco podem acionar a Defesa Civil no telefone 0800 081 3400 em caso de emergências, bem como o Corpo de Bombeiros por meio do 193 ou o Samu no 192. A Emlurb atende no 156 e a CTTU, no 0800 081 1078.

