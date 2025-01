Chuvas: confira pontos de alagamento no Recife; Cidade entrou em estágio de atenção

A- A+

Com o Recife em estágio de atenção por conta das fortes chuvas desta terça-feira (28), diversos pontos de alagamento foram registrados em vias da cidade. A Capital pernambucana acumula mais de 75 milímetros de chuvas em 12 horas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) divulgou, às 6h30, os pontos de alagamento no Recife por conta do temporal.

*Av. Norte x Av. Cruz Cabugá

Ponto de alagamento no sentido cidade.



*Av. Recife x Av. Dom Hélder Câmara, entrada do Ibura*

Via alagada nos dois sentidos. Veículos ainda transitam com dificuldade.#transitoRecife — CTTU Recife (@CTTU_Recife) January 28, 2025

Trecho da avenida Dr. José Rufino, no bairro da Estância, na Zona Oeste, também está alagado.

Mais cedo, às 5h20, estes foram os pontos divulgados:

* Av Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2525, (ambos os sentidos)

* Av Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o nº 1967 e nº 1681, (sentido centro)*

* Av Marechal Mascarenhas de Moraes, entre o nº 2857 e nº 2557, (ambos os sentidos) — CTTU Recife (@CTTU_Recife) January 28, 2025

* Av Abdias de Carvalho x Av do Forte - CHESF (ambos os sentidos)

*AV. Recife - entrada do Ibura#transitoRecife — CTTU Recife (@CTTU_Recife) January 28, 2025

O Centro de Operações do Recife (COP) colocou a Cidade no nível intermediário de alerta à 1h30.

“Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos”, afirmou o COP, em comunicado, acrescentando que as equipes da Prefeitura do Recife estão trabalhando para reverter a situação.

O painel do COP apontava, às 7h05, trânsito moderado no Recife, chegando a 115 quilômetros de congestionamento.

A Apac renovou, na noite de segunda-feira (27), alerta laranja de chuvas, colocando todo o Estado de Pernambuco em estado de atenção.

De acordo com a agência, as fortes chuvas são causadas pela ação do fenômeno meteorológico Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que se desloca do oceano por Pernambuco e pela Paraíba. O DOL causa pancadas de chuvas muitas vezes acompanhadas por trovoadas, como as registradas durante a madrugada.

Veja também