"Feito capaz de mudar o destino de uma nação", chineses comemoram sucesso de DeepSeek

Enquanto ondas de choque do modelo de inteligência artificial mais barato da DeepSeek se espalham pelo mundo, muitos na China estão abraçando a startup nacional como nada menos que um avanço histórico com potencial para reescrever a história.

A comoção sobre o que figuras proeminentes da tecnologia, como Marc Andreessen, estão chamando de “o momento Sputnik da IA” começou a crescer na China mesmo antes de os mercados globais entrarem em convulsão na segunda-feira devido às implicações do feito da DeepSeek.

O cofundador da Game Science, Feng Ji, escreveu na plataforma de mídia social Weibo que "DeepSeek pode ser um feito tecnológico capaz de mudar o destino de uma nação".

"Tão sortudo! Tão feliz! Um avanço tão impressionante vindo de uma empresa puramente chinesa", disse Feng, que também é produtor do jogo de RPG "Black Myth: Wukong", que é um sucesso de vendas.

O novo modelo de IA de código aberto da DeepSeek rivaliza ou supera os principais desenvolvedores dos Estados Unidos, abalando muitas das suposições do Vale do Silício sobre a economia de criação de IA e o alcance da liderança americana sobre os concorrentes na China.

O entusiasmo em torno da DeepSeek provocou uma queda de quase US$ 1 trilhão nas ações de tecnologia dos EUA e da Europa, à medida que os investidores questionavam os planos de gastos de algumas das maiores empresas americanas. Nesta terça-feira, após terem sofrido uma queda histórica de 17% na segunda-feira, as ações da Nvidia, fabricante de chips americana, operavam em alta de 4,5% nas negociações prévias à abertura do mercado.

Para a China, essa tecnologia representou um salto em suas tentativas de prosperar, apesar das restrições dos EUA ao acesso a componentes vitais para chips e IA, embora Pequim ainda enfrente desafios. Acredita-se que suas campeãs tecnológicas, Huawei Technologies e Semiconductor Manufacturing International, estejam várias gerações atrás das capacidades da líder do setor Taiwan Semiconductor Manufacturing.

O entusiasmo que recebeu a DeepSeek foi o ápice de uma série de conquistas tecnológicas nos últimos anos que aumentaram a confiança e o orgulho dos cidadãos chineses no talento nacional. Os avanços mais recentes variaram desde o telefone Mate 60 Pro, da Huawei, que utilizou um chip avançado fabricado localmente, até a plataforma de mídia social Xiaohongshu, mais conhecida como RedNote.

Hu Xijin, ex-editor-chefe do jornal estatal chinês Global Times, elogiou a DeepSeek por ser "a primeira startup chinesa a ter um impacto tão profundo nas expectativas de toda uma indústria".

'Abalou o mito da invencibilidade americana'

A empresa "abalou o mito da invencibilidade americana em alta tecnologia" e levantou um "explosivo ponto de interrogação" sobre o modelo americano de desenvolvimento de tecnologia com um investimento incomparável, escreveu Hu em uma postagem no Weibo nesta terça-feira.

Para alguns chineses, o que mais importava era o sucesso da DeepSeek em desafiar as restrições — especialmente agora que o país se encontra novamente na mira de Donald Trump após meses de pressão da administração de Joe Biden.

A queda nas ações dos EUA "mostra que as ações dos EUA, incluindo a contenção tecnológica de Biden e a proibição da exportação de chips avançados da Nvidia para a China, fracassaram completamente", escreveu um usuário do Weibo nesta terça-feira:

"Não apenas foi um fracasso, mas também prejudicaram a si mesmos mais do que ao inimigo."

Dadas as limitações dos chineses continentais em acessar ferramentas e softwares de IA no exterior, a DeepSeek foi, para muitos, seu primeiro contato com conselhos gerados por uma inteligência artificial tão avançada.

Alguns usuários da internet que compartilharam suas experiências com o modelo de IA da DeepSeek ficaram impressionados com sua capacidade de criar redações e histórias sofisticadas com base em instruções. Outros declararam que ele é capaz de atuar como um terapeuta pessoal ou amigo próximo, sempre pronto para oferecer conselhos úteis e sugestões.

Mas houve uma resposta da DeepSeek que viralizou acima de todas as outras na China — e revelou que o modelo também não carece de modéstia.

Ao explicar o que causou a queda nas ações da Nvidia, o modelo de IA citou seis fatores, incluindo expectativas de taxas de juros, as altas avaliações da fabricante de chips dos EUA e a concorrência na indústria.

“Esses fatores combinados levaram à queda nas ações da Nvidia, e isso não tem nada a ver com a DeepSeek”, segundo uma resposta compartilhada por usuários do Weibo, incluindo Hu.

