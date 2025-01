A- A+

ARTESANATO Fenahall começa nesta sexta-feira (10) e deve movimentar mais de R$ 3 milhões Organização da feira, que chega a sua 22º edição, espera receber mais de 120 mil visitantes nos dez dias do evento, no Classic Hall, em Olinda

A 22ª edição da Fenahall, uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, começa hoje (10), no Classic Hall, em Olinda. Com um investimento de R$ 600 mil, a organização do evento espera superar os mais de R$ 3 milhões movimentados na edição anterior e atrair um público superior a 120 mil pessoas. Pela primeira vez, os ingressos podem ser adquiridos online. A ideia é facilitar o acesso dos visitantes à feira.

“Com isso, a gente tenta facilitar o acesso à compra, criar promoções e fazer um trabalho de marketing digital. Também é uma forma de comodidade, pois evita filas nas bilheterias. Também faz com que a gente consiga atingir um público mais conectado”, disse o coordenador da Fenahall, Leonardo Cavalcanti.

A edição deste ano, que vai até 19 de janeiro, das 14h às 21h, reunirá mais de 200 estandes com expositores do Brasil e de países como a Índia, a Colômbia, o Equador, a Coréia e o Paquistão. A feira oferece variedade de produtos, como roupas, acessórios, itens de decoração e doces, que podem ser adquiridos diretamente dos artesãos.

“Nosso objetivo é que os produtos não se repitam. São 220 estandes, e buscamos a diversidade, pois pensamos no faturamento do produtor e na satisfação do visitante. Não há vizinhos com produtos similares, por exemplo. E, de um ano para o outro, renovamos em 30% os expositores, o que dá 60 novos estandes por edição”, disse o coordenador.

Novidades

Entre as novidades está a estreia do "Hall das Artes", que reúne peças exclusivas de mestres do artesanato. Já o palco do Classic Hall será ocupado pelo espaço "Arte Urbana", que trará atividades como tatuagem, grafitagem, customização de roupas, apresentações de just dance, pista de skate, encontros de cosplay e jogos eletrônicos. Segundo Leonardo Cavalcanti, essa é uma maneira de atrair o público mais jovem.

“Dificilmente um jovem de 20 anos quer ir à Fenahall. Sabemos do desafio de atrair esse público. Por isso, a gente também precisa provocá-lo e com atrações. O brega, a arte urbana, customização de tênis, tatuagem, rap, just dance, fliperama. A ideia é estimular o jovem a vir à feira. A Fenahall é um evento para a família, um evento para todas as pessoas”, argumentou.

Também estarão disponíveis serviços de micropigmentação labial e de sobrancelha, camuflagem de estrias, olheiras e cicatrizes, além de tatuagem salva-vidas, que será realizada gratuitamente para pessoas com problemas de saúde ou alergias.

Leonardo Cavalcanti demonstrou otimismo para esta edição. "A expectativa é das melhores. Estamos confiantes de que faremos uma das maiores edições da história da Fenahall. A feira deixou de ser um evento de artesanato e se tornou um evento de arte", afirmou.

A programação musical deste ano inclui shows de Altemar Dutra Jr., Adilson Ramos, Kelvis Duran, Eduarda Alves e Cristina Amaral. O encerramento, no domingo (19), ficará a cargo da Bateria Auê e Zé Amarok. Os ingressos para a Fenahall custam R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Veja também

TURISMO Pernambuco tem aumento de 7,7% no número de turistas estrangeiros em 2024; veja ranking de países