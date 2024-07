A- A+

Fenearte Fenearte 2024: 24ª edição da feira gerou impacto econômico de R$ 108 milhões Entre os dias 3 e 14 de julho, 320 mil pessoas visitaram a Fenearte 2024 no Centro de Convenções de Pernambuco

A Fenearte 2024, encerrada no último domingo (14), teve sua 24ª edição realizada com cerca de 320 mil visitantes desde o seu início, no dia 3 de julho.

A maior feira de artesanato da América Latina teve uma movimentação estimada em R$ 108 milhões, impacto sete vezes maior que o investimento inicial (R$ 15 milhões).

Na ocasião, também foi divulgada a data da Fenearte 2025, que irá acontecer de 9 a 20 de julho.

Veja também

OPORTUNIDADE Transição de carreira: comunidade auxilia mulheres a ingressarem na área de tecnologia