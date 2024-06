Ferramenta com IA traz evolução no business planning

A adaptabilidade tornou-se crucial para a sobrevivência e o sucesso das empresas em um ambiente empresarial em rápida transformação. Ainda, a necessidade de resposta ágil tem sido um imperativo para as organizações que buscam manter a competitividade.

Nesse sentido, com o objetivo de capacitar empresas em sua jornada de transformação digital, a Netpartners desenvolveu o Decision Maker Suite, uma solução tecnológica de business planning impulsionada por Inteligência Artificial (IA).

Este novo recurso representa um avanço significativo na capacidade das organizações de enfrentar os desafios complexos relacionados ao planejamento estratégico e à análise de dados.

Oferecendo uma abordagem personalizada e adaptável, possui a capacidade de atender às necessidades únicas de cada negócio, permitindo que gestores e líderes transformem dados em insights acionáveis.

A tecnologia utilizada pela Netpartners, em parceria com a IBM, não apenas amplia a transformação digital das empresas, mas também concede autonomia aos gestores nos processos estratégicos.

“O Decision Maker Suite foi projetado para transformar a gestão empresarial. Com essa nova solução os profissionais podem moldar seus planos de negócios de acordo com sua visão e objetivos específicos, impulsionando o sucesso e o crescimento organizacional. Ao capacitar as empresas a tomarem decisões estratégicas mais bem fundamentadas, a ferramenta redefine a maneira como as organizações abordam o processo de planejamento”, explica Márcio Dechetti, CEO da Netpartners.