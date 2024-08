Fiepe criará fórum permanente para discutir infraestrutura

A- A+

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, e o superintendente, Israel Erlich, visitaram a Folha de Pernambuco, ontem (21), onde foram recebidos pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

"O presidente Bruno tem uma história na Federação, que é a instituição mais importante do Estado de Pernambuco. Essa visita ilustra a Folha de Pernambuco", disse Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também estiveram presentes o empresário Eduardo Barbosa; o diretor Executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; a diretora Administrativa Mariana Costa; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a editora de Política e Economia, Carol Brito, e a editora-adjunta Pupi Rosenthal.

Temas

Durante a visita, Bruno Veloso anunciou que a Fiepe dará início a um fórum permanente no qual serão discutidos temas relevantes para a indústria de Pernambuco, sobretudo ligados à infraestrutura. Entre os assuntos que serão discutidos estão os desdobramentos do trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina, o Arco Metropolitano, água, energia e o Porto de Suape, para citar alguns. O primeiro fórum será ainda este ano.

Investimentos

Para o presidente da Fiepe, Pernambuco tem que ser um estado com condições de atrair investimentos, e a infraestrutura é básica. “Na hora que se tem, digamos, um meio de escoar a produção, com estradas melhores, se consegue uma locomoção melhor. No caso da energia, apesar de o Nordeste ser exportador, a gente gera energia, mas nem todos os lugares têm uma transmissão adequada”, esclareceu.

De acordo com ele, transmite-se uma voltagem alta, mas em alguns lugares, para se ligar uma máquina, é preciso uma adequada. “Quando falamos em energia de qualidade, estamos falando que ela precisa chegar à máquina com as especificações que têm que ser feitas, com a quantidade e voltagem adequadas”, acrescentou.

Arco

Quanto ao Arco Metropolitano, Veloso disse que esse é um projeto que vem sendo discutido há 30 anos. “Não tem condições de se estar falando sobre uma obra tão prioritária há três décadas. Isso é algo impensável. Nós não conseguimos mais trafegar dentro da RMR de maneira adequada. De um canto para outro, você passa uma manhã inteira. Isso é gasto, perda de recurso”, afirmou.

Explicou também que o trecho sul, que é pequeno, levando-se em conta o total da obra do Arco Metropolitano, está em processo de licitação. “Estamos discutindo ainda que traçado tem que ser. Se todo mundo é a favor de resolver o problema, porque não se resolve? Que força tem essa de alguém, que tem alguma coisa contra, e consegue barrar a opinião de 90% das pessoas? Fica travado”, disse.

Segundo ele, o trecho sul será entregue em 2026. “Tenho conversado com secretários, acompanhando como está o processo. E a todo instante: ‘vai ser licitado, vai ser licitado’”. O prazo para o trecho é de 24 meses, mas ele acha que poderia ser reduzido para 18. “Tem que se iniciar em 2025, porque senão, não termina. O trecho norte ainda está em discussão”.

Transnordestina

Quanto ao trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina, Bruno lembrou dos R$ 450 milhões conseguidos a partir de mobilização que incluiu a Fiepe, deputados, senadores e governo estadual.

“Para quem está precisando de R$ 5 bilhões (valor total), R$ 450 milhões é menos que 10%, mas não poderíamos esperar dez anos para terminar a Transnordestina, mas saiu do zero, da inércia, já se tinha alguma coisa”, explicou.

Pernambuco, disse ele, tem argumento para buscar mais verbas para a obra. “Acho que fica uma posição muito cômoda, por exemplo, o governo federal, com recursos escassos e muitos pedidos, e você dizer assim: ‘olha, tem que liberar dinheiro para o trecho Salgueiro-Suape da Transnordestina, mas ainda se está licitando’”, completou.

