Fim de ano: AGE oferece taxas de juros menores que 1% até 31 de dezembro

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) continuará com as taxas de juros menores que 1% ao mês até 31 de dezembro. O objetivo é garantir acesso ao crédito para impulsionar as vendas de fim de ano.

Segundo a Agência, as condições se aplicam aos clientes que pagarem em dia, até a data de vencimento.

De acordo com a diretora-presidente da AGE, Angella Mochel, é importante facilitar o acesso ao crédito para quem quer empreender ou ampliar seus negócios.

"Tivemos muitas solicitações de crédito nos últimos dias da campanha Black AGE. Por isso nossa equipe resolveu manter as taxas mais baixas até o fim do período natalino, já pensando também na temporada de férias e no carnaval. É uma época do ano em que as pessoas gastam um pouco mais e tem mais dinheiro circulando na economia", destacou.

Condições

O recurso voltado ao microcrédito, de até R$ 3 mil para empreendedores informais e R$ 5 mil para renovação, terá a taxa reduzida de 2% para 0,75%.

No caso dos Microempreendedores Individuais (MEI), em que o empréstimo pode chegar até R$ 21 mil, a taxa cai de 2% para 0,60%.

Por fim, o AGE Empresas, com crédito de até R$ 500 mil para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, cortou a taxa de juros de 2% para 0,99%.

