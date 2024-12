A- A+

MERCADO Focus: mercado aumenta em R$ 0,25 projeção para o dólar e agora vê cotação em R$ 5,95 no fim do ano Analistas fazem forte revisão na estimativa para o câmbio. Previsão para o IPCA sobe a 4,84%

Após a forte alta do dólar nos últimos dias, os analistas do mercado financeiro revisaram para cima suas projeções para o câmbio no fim do ano.



Até semana passada, a estimativa era de que o dólar comercial terminasse 2024 a R$ 5,70. Agora, o mercado financeiro vê o câmbio a R$ 5,95.

Na sexta-feira passada, o dólar renovou seu recorde histórico e fechou cotado a R$ 6,071.

A moeda americana tem subido com força frente ao real desde que o governo Lula anunciou, no último dia 27, um pacote de ajuste fiscal considerado tímido pelo mercado.

Influencia na alta do dólar também o cenário internacional, com a perspectiva de que o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vá elevar tarifas comerciais, pressionando a inflação americana, o que desvaloriza a moeda do país.

Com a piora na projeção do dólar, os analistas revisaram para cima também suas estimativas de inflação - o câmbio afeta diretamente na alta dos preços. O relatório Focus também aumentou a previsão de juros, já que a inflação pressionada deve levar o Banco Central a acelerar o ritmo de alta da Selic.

A mudança nas projeções para 2024

Dólar comercial: de R$ 5,70 para R$ 5,95

Inflação (IPCA): de 4,71% para 4,84%

Juros (taxa básica Selic): de 11,75% para 12%

PIB: de 3,22% para 3,39%

