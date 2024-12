A- A+

negócios Fortuna de bilionários franceses cai com menor demanda por artigos de luxo em 2024 Instabilidade política também colaborou com a derrocada financeira de bilionários do setor

Os bilionários franceses Bernard Arnault, Françoise Bettencourt Meyers e François Pinault, viram cerca de US$ 70 bilhões serem subtraídos de suas riquezas este ano, segundo um levantamento da Bloomberg Billionaires Index. Gigantes do setor controlado por eles — LVMH, L’Oréal e Kering — são alguns dos maiores perdedores na bolsa de valores do país.

O trio de peso viu sua fortuna ser atingida por uma venda em empresas de produtos de luxo e cuidados pessoais. Os compradores chineses diminuíram os gastos em compras que vão de artigos de couro a vestidos de grife e cuidados com a pele, enquanto empresas como a Kering, dona da marca Gucci, sofreram uma redução do valor em 41% e estão lutando com uma nova gestão e estratégia.

A política volátil da França — incluindo o colapso do governo de Michel Barnier neste mês — também minou o apetite dos investidores pelos ativos do país.

“O consumidor chinês deveria ser o motor de crescimento de 2024, mas isso não se materializou”, disse Ariane Hayate, gestora de fundos na Edmond de Rothschild Asset Management. “Também houve fadiga de luxo após três anos de crescimento extraordinário, à medida que o ‘consumo por vingança’ diminuiu.”

As vendas de artigos de luxo e cosméticos dispararam durante a pandemia, à medida que os consumidores gastavam em marcas de luxo com reservas de dinheiro acumuladas durante as restrições do lockdown.

Essas dinâmicas ajudaram a impulsionar o fundador da LVMH, Arnault, para o primeiro lugar no ranking de riqueza da Bloomberg. Ele agora é o número cinco, sendo o que mais até aqui, com um desfalque de US$ 31 bilhões. O valor é maior do que qualquer outra pessoa entre as 500 pessoas mais ricas do mundo.

Quanto à herdeira da L’Oreal, Bettencourt Meyers, ela foi por muito tempo a mulher mais rica do mundo e no ano passado se tornou a primeira mulher a ter uma fortuna de US$ 100 bilhões. Ela agora perdeu essas coroas.

O declínio da riqueza de Pinault ocorreu enquanto a Kering estava sob a supervisão de seu filho, François-Henri Pinault, 62, que concentrou o império no luxo a partir de uma miscelânea de ativos de varejo. No entanto, durante sua gestão, a Kering permaneceu amplamente dependente da Gucci, cujo sucesso teve altos e baixos.

O clã Pinault detém uma participação de 42% e 59% dos direitos de voto na Kering, sediada em Paris, cujas ações caíram após uma série de alertas de ganhos menores do que o esperado.

No entanto, a desaceleração não atingiu todas as marcas de luxo igualmente. As vendas da Hermès aumentaram no terceiro trimestre devido ao seu posicionamento de produto voltado para os clientes mais ricos, cujos gastos tendem a ser mais resilientes do que os clientes menos abastados.

