Fórum Nordeste: Renato Cunha ressalta importância dos Poderes na transição energética

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, comentou, na abertura do Fórum Nordeste 2024, evento realizado na última segunda-feira (2), sobre a importância da atuação dos poderes Executivo e Legislativo no âmbito da transição energética.



Segundo Renato Cunha, o governo vem atuando com “bastante diligência na formulação e aprovação dos recentes marcos regulatórios no campo das energias renováveis”.



“Confiamos que os trabalhos não cessarão, sobretudo face à necessidade do disciplinamento dos chamados créditos de carbono que ainda faltam ser regulamentados e na regulamentação e aplicação da recente Política Nacional da Transição Energética (PNTE) aprovada na semana passada”, disse.

Avanços

No dia 26 de agosto, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou a PNTE, programa citado por Cunha em seu discurso. O passo é uma importante decisão para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e contribuir com a sustentabilidade do planeta.



A aprovação ocorreu em reunião liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo presidente do Conselho e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Segurança

Os marcos regulatórios acarretam estabilidades nas regras e são imprescindíveis para a segurança de investimentos.



Ainda durante o seu discurso, o presidente do Sindaçúcar-PE destacou o mote do Fórum Nordeste: “Transformação ao Alcance de Todos”.



“A Folha de Pernambuco, com seus dirigentes, já adotou uma máxima que o Sindaçúcar abraça com grande disposição. A Folha fala sempre em Transformação ao Alcance de Todos e isso é fundamental na nossa ótica”, reiterou.



O Fórum Nordeste 2024 teve patrocínio da Neoenergia, Copergás, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Sudene, FMC, Grunner e Cahu Beltrão; e apoio do Governo de Pernambuco, Fertine e NovaBio. O apoio técnico é do Sindaçúcar-PE.

