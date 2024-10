A- A+

GOLPE Fraudes no e-commerce aumentam 40% no 1º semestre, revela pesquisa O levantamento mostra que 75% das fraudes foram realizadas por dispositivos móveis, enquanto os computadores responderam por 25%

O número de tentativas de golpe no comércio eletrônico no horário comercial - das 12 horas às 17h59 - aumentou 40% no primeiro semestre de 2024, segundo o censo da Fraude da Equifax BoaVista.

O levantamento mostra que 75% das fraudes foram realizadas por dispositivos móveis, enquanto os computadores responderam por 25%.

Durante a madrugada, as fraudes caíram de 8% em 2023 para 6% em 2024, enquanto à noite (18 horas à meia-noite), o porcentual manteve-se em 32%.

O Sudeste concentrou 63% das tentativas de fraude, com São Paulo e Rio de Janeiro representando 50% delas. São Paulo teve alta de 40% para 41%, enquanto o Rio caiu de 15% para 11%. No Sul, houve aumento de 11% nos golpes, enquanto no Norte a taxa foi de 6%, a menor do país.

Entre janeiro e junho deste ano, o censo antifraude da Equifax BoaVista evitou prejuízos de R$ 4 bilhões, de um total de R$ 36 bilhões em transações on-line processadas.



