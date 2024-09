Funape dá início a digitalização de serviços para servidores aposentados

A- A+

A Fundação de Aposentadorias e Pensões do Estado de Pernambuco (FUNAPE) deu início a digitalização dos serviços de atualização de dados cadastrais, ficha financeira, pagamento de licença prêmio e restituição de Funafin/Abono Permanência. A intenção é que todos os serviços do órgão sejam digitalizados para promover mais comodidade ao segurado.

As solicitações vão ocorrer pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), onde o segurado ou representante legal, com acesso externo, pode acompanhar todo o processo do pedido. A iniciativa é uma ação conjunta da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape) e Secretaria de Administração do Estado por meio da Secretaria Executiva de Transformação Digital (SETD).

Mesmo com a novidade, a FUNAPE lembra que os serviços continuarão sendo oferecidos nas 15 agências previdenciárias do órgão espalhadas pelo Estado.

Como acessar

O interessado deve entrar no site da Funape para solicitar qualquer um dos quatro serviços que agora contam com o acesso digital. Na interface do site, o servidor será direcionado para o SEI, onde deverá realizar o Cadastro de Usuário Externo preenchendo alguns dados como nome e e-mail.

Será enviada uma mensagem informando a documentação necessária para concluir o cadastro e o Termo de Concordância e Veracidade que deve ser assinado pelo Gov.br ou, manualmente, com firma reconhecida em cartório. Todas as informações devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected]. Depois, é só aguardar a resposta com a liberação para o acesso como Usuário Externo e o beneficiário poderá dar entrada no serviço desejado.

“Vale destacar que o mesmo acesso de Usuário Externo pode ser utilizado para diferentes serviços. Não é necessário fazer um novo cadastro cada vez que for dar entrada num novo processo. Inclusive, aqueles que já possuem este acesso, como advogados, podem usar o cadastro anterior para dar entrada nos serviços da Funape”, afirma a diretora-presidente do órgão, Katharina Florêncio.

Para a gestora, a digitalização destes processos é um ganho para o servidor aposentado e pensionista do Governo de Pernambuco. “É uma demanda antiga do nosso público que está cada vez mais conectado às novas tecnologias, além de trazer comodidade, pois alguns têm mobilidade reduzida ou moram distante das nossas agências previdenciárias”.

