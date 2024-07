G20 no Brasil: Vice-ministros de Finanças negociam declaração conjunta de cooperação internacional

A- A+

Vice-ministros de Finanças negociam declaração conjunta de cooperação internacional Diferentes temas serão contemplados no documento, incluindo a taxação dos super-ricos

A embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e coordenadora da Trilha de Finanças do G20, afirmou nessa terça-feira que os Deputies de Finanças e Bancos Centrais do G20 preparam uma declaração inédita sobre cooperação internacional em matéria tributária.

Todos os temas levantados pela presidência brasileira serão contemplados no documento, incluindo a taxação dos super-ricos.

O assunto, inclusive, já foi criticado pela secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que participa hoje de eventos do G20 no Rio de Janeiro.

A quarta reunião do grupo de finanças começou na segunda em um hotel na zona Oeste do Rio e não tinha terminado até às 21h dessa terça-feira.

Foi a primeira vez que participaram do encontro não só os vice-ministros de finanças e vice-presidentes dos bancos centrais do G20, mas também grupos de engajamento e sociedade civil.

O debate é necessário para estabelecer o foco do comunicado oficial, que será tratado na reunião ministerial de quinta-feira.

— Estamos zelando por construir consensos, pela confiança de todas as delegações. Estamos preparados e preparadas para, se for necessário, ficar horas adicionais. Mas as negociações estão indo bem. Esse comunicado será bem mais extenso — adiantou.

Outros dois documentos também devem resultar do encontro: um comunicado sobre os acordos estabelecidos e outro em que a presidência brasileira elenca as divergências dos países-membros sobre assuntos relevantes.

— É a primeira vez que vamos ter uma declaração ampla de cooperação internacional na área tributária, porque nós achamos que essa iniciativa merecia uma declaração específica. Mas, como outros temas, esse também vai constar no comunicado — explicou Tatiana.

Tem sido adotada a mesma estratégia usada no grupo de trabalho de desenvolvimento do G20, que anunciou ontem a primeira declaração de consenso em nível ministerial desde o começo da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em ambos os documentos, os conflitos geopolíticos internacionais foram suprimidos das declarações conjuntas dos grupos de trabalho do G20.

