Gabriel Bacelar anuncia implantação Recife Medcenter

A construtora Gabriel Bacelar apresentou nesta quinta-feira (7) o projeto de implantação do Recife Medcenter – um novo equipamento voltado apenas para a área de saúde – que será instalado de forma integrada ao Shopping Center Recife e busca oferecer um produto inédito para a cidade.

“Estudamos durante muito tempo como trazer um empreendimento com infraestrutura supermoderna e com características encontradas nas principais metrópoles do mundo”, explicou o sócio-diretor da construtora, Bruno Bacelar.

Ele explica que, antes mesmo do lançamento, o Recife Medcenter já está com 70% das unidades vendidas e, ao contrário de outros empreendimentos comerciais, 80% dos clientes são da própria área médica e não investidores. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 200 milhões.

Por ser um projeto voltado para a área de saúde, o edifício terá algumas características diferenciadas, sendo as áreas comuns entregues em conformidades com as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Circulação

Isso inclui corredores dos andares com 2,40 metros de largura, permitindo a circulação de cadeirantes e macas; portas com 1,10 metro de largura e banheiros adaptados de uso público.

Ao todo, serão 15 andares totalmente integrado ao centro de compras e dois acessos, um interno – ligado ao shopping – e outro externo. Além disso, são 168 consultórios com metragens de 36,24 m²; 51,48 m²; e junções de até 496 m².

O Recife Medcenter ainda terá três espaços considerados premium que deverão ser ocupados para serviços como laboratórios, centros de diagnóstico por imagem ou até mesmo hospital dia. Bruno Bacelar explicou ainda que foram feitas pesquisas que comprovaram a demanda não só por um equipamento desse porte, como também para que ele fosse instalado na Zona Sul da cidade.

O prédio foi projetado pelo escritório Rangel Moreira, mas a sua concepção interna teve a assessoria da Pro Medical Consultoria - uma empresa especializada em medcenters no País.

“É um prédio apenas para consultórios médicos e não um empresarial que oferece salas para escritórios e consultórios”, ressaltou o sócio-diretor da Pro Medical, Renato Castello Branco.

Segundo Bruno Bacelar, algumas obras preparatórias para o empreendimento já foram iniciadas. Mas a construção mesmo terá início em março do próximo ano e previsão de entrega de 44 meses.

