TECNOLOGIA Galaxy Ring custará R$ 3.499 no Brasil; veja funções e onde comprar o anel inteligente Pré-venda começa hoje. Aparelho, que poderá medida batimento cardíaco e padrões de sono, terá informações compartilhadas entre celular e relógio

A Samsung começa hoje a pré-venda no Brasil de seu primeiro anel conectado, o Galaxy Ring. O produto custará R$ 3.499. As vendas estão marcadas para começar no dia 18 de outubro.

A intenção da Samsung é atrair consumidores preocupados com a saúde, já que o anel é capaz de aferir diversas métricas, como temperatura corporal, batimentos cardíacos, padrões de sono e volume de exercícios. Após sete dias de uso, serão gerados alertas para o usuário a partir de algoritmos e inteligência artificial.

Foco no sono

Uma das principais novidades do Galaxy Ring é a criação de novas leituras relacionadas ao sono. O anel será capaz de detectar o ronco, os cinco diferentes tipos de sono, a movimentação durante o sono, além da evolução da frequência cardíaca e respiratória. O conjunto dessas informações vai gerar uma espécie de "Pontuação de Sono", apontando tendências e comparações entre as noites.

A partir disso, o anel poderá sugerir mudanças na rotina e horários para dormir. O Galaxy Ring será integrado ao aplicativo de saúde Samsung Health, que não possui custo de assinatura.

Samsung inicia pré-venda do seu primeiro anel inteligente (Foto: Divulgação)

Em entrevista ao GLOBO, Gustavo Assunção, vice-presidente sênior da Samsung Brasil, disse que o anel é uma mistura de sensores, algoritmos de análise avançados e inteligência artificial:

"É um dispositivo construído com base na herança pioneira e em nossos princípios de design de alta qualidade, bem como em nossa experiência de longa data em saúde e bem-estar, apoiado por um dos maiores e mais diversos ecossistemas de produtos e serviços."

Ele continua:

"Temos observado a grande aceitação do dispositivo em outros países onde o Galaxy Ring já está disponível e sabemos que existe uma grande expectativa em torno da chegada dele ao Brasil. Olhando para o mercado como um todo, o interesse geral do consumidor na categoria de anéis inteligentes continua aumentando e estamos bastante otimistas com este lançamento."

Atividade física

O Galaxy Ring será capaz ainda de detectar exercícios, além de funções já presentes em relógios como calcular distâncias percorridas, total de passos, calorias queimadas e minutos de atividade. Vai ainda gerar alertas de frequência cardíaca.

Para as mulheres, há ainda o "Controle de Ciclo", que monitora o ciclo menstrual com base na temperatura da pele durante a noite.

Samsung inicia pré-venda do seu primeiro anel inteligente, com sistema integrado a smartphone e relógio (Foto: Divulgação)

Integração com smartphone

O anel também funcionará como um controle associado ao smartphone ou relógio. Assim, será possível configurar o movimento de pinçar os dedos indicador e polegar para tirar uma foto e ativar um alarme.

"A inteligência artificial do Galaxy colabora para fornecer análises de saúde e bem-estar mais integradas e precisas, dia após noite, especialmente quando se trata de medição do sono, a partir de uma maior variedade de dados. Além disso, quando utilizado simultaneamente com o Galaxy Watch, a bateria do Galaxy Ring dura até 30% mais" explica Assunção.

Como comprar?

O novo acessório da Samsung é feito de titânio, tem resistência à água, conta com nove opções de tamanho e vem nas cores preto, prata e dourado. O anel será comercializado nas lojas físicas e online da própria companhia. Além disso, a Vivo vai comercializar o produto, assim como a rede de colchões Zissou.

Samsung lança novos celulares dobráveis (Z Fold 6 e Z Flip 6), além de relógios, fones e anel

O consumidor também poderá comprar o anel pelo site da Samsung. Nesse caso, será possível adquirir um kit para medir o tamanho do dedo por R$ 99. Segundo a empresa, esse valor será revertido em crédito durante o processo de compra do anel.

Tempo de bateria

A bateria, segundo a Samsung, dura sete dias. É possível carregar 40% do anel em 30 minutos em estojo de carregamento rápido que acompanha o produto.

O Galaxy Ring tem uma memória interna de 8 MB e pesa entre 2,3 gramas e 3 gramas, dependendo do tamanho. Ele funcionará com o sistema operacional Android 11 ou superior.

