Galípolo faz 'mea culpa' por relação entre Campos Neto e governo não ser 'melhor ainda'

Indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo fez um "mea culpa", em sabatina no Senado, por não ter colaborado para a relação entre o Poder Executivo e o Banco Central não ter sido "melhor ainda". Responsável por sua escolha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz críticas frequentes ao atual chefe do BC, Roberto Campos Neto, visto por ele como próximo ao bolsonarismo. Galípolo é atualmente diretor de Política Monetária do BC.

"Até me ressinto aqui e faço uma mea culpa. Gostaria de, dentro das minhas funções, ter colaborado para que essa relação entre o BC e o Executivo fosse melhor ainda do que tem sido --- disse, completando que, no âmbito institucional, a relação tem sido perfeita."

Galípolo disse que sente que gerou "grande frustração" na expectativa que sua entrada no BC geraria um "reality show" com embates. Atualmente, a diretoria do BC é composta por quatro indicados de Lula e cinco membros que já estavam na cúpula da autarquia em governos anteriores.

"Quanto à questão das críticas ao Roberto, sinto que gerei grande frustração talvez na expectativa que existia de que ao entrar no BC ia começar um grande reality show, com grandes disputas e brigas ali dentro. Eu, infelizmente, tenho uma informação chata para dar para todos: minha relação é a melhor possível com o presidente Lula e com o presidente Roberto."

O atual diretor do BC disse ainda que não tem queixa para fazer nem de Lula nem de Campos Neto.

"Sempre fui muito bem tratado pelos dois. Não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Sinto não poder corroborar com uma ideia eventual de que poderia existir algum tipo de polarização da minha parte."

