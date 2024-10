A- A+

banco central Lula se reúne com Haddad e Galípolo um dia antes de sabatina para o BC Encontro acontece no Palácio da Alvorada e não consta na agenda oficial do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido na tarde desta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com Gabriel Galípolo, indicado para presidir o Banco Central.

O encontro ocorre na véspera da sabatina de Galipolo no Senado. Ele precisa do aval dos senadores para assumir o cargo em janeiro de 2025. A reunião não está na agenda de nenhum dos três.

Haddad já esteve com Lula pela manhã, no Palácio do Planalto, em uma reunião do núcleo político para discutir o resultado do primeiro turno da eleição municipal.

Também participaram do encontro os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), o chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Ao fim da reunião, Padilha afirmou que vai participar das campanhas de segundo turno "de acordo com o que for possível com a agenda". No primeiro turno da disputa, Lula ignorou os apelos de candidatos petistas pelo país e subiu apenas do palanque de Guilherme Boulos (Psol) em poucas ocasiões.

Para a reunião desta tarde, Galípolo e Haddad saíram juntos do Ministério da Fazenda em direção ao Alvorada.

