banco central Galípolo diz que Lula demonstrou confiança no BC em colocar a inflação dentro da meta

O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que falou com o presdiente Lula nesta quinta-feira (19) e que o presidente demonstrou confiança no BC em colocar a inflação dentro da meta.

— Em toda conversa há uma clareza de que a inflação é ruim para a população e de confiança no Banco Central e nos seus diretores para colocar a inflação dentro da meta. É isso que escutei hoje — disse Galípolo, ao lado de Roberto Campos Neto.

Galípolo disse que falou com Lula após o BC publicar a Ata da reunião do Copom da semana passada que subiu os juros para 12,25% ao ano.



— O presidente está se recuperando de uma cirurgia, estou contente que ele está voltando para Brasília e se recuperou bem. Tive oportunidade de falar com ele, até por esse tema, depois de terça-feira quando a gente publicou a ata — explicou.

